İzmit'te bulunan ceset; birlikte alkol aldığı sevgililer kıskançlık nedeniyle öldürmüş (2)

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İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

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KIZ ARKADAŞINI TACİZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

İzmit´te, Aydın Memiş´i bıçaklayarak öldüren B.A. (24) ile kız arkadaşı S.A. (22) jandarmadaki işlemlerin ardından `kasten öldürme´ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. B.A. ifadesinde, Aydın Memiş ile birlikte alkol aldıklarını, Memiş´i kız arkadaşını taciz etmesi üzerine bıçakladığını, bıçağı sobaya attıktan sonra kaçtıklarını söyledi. S.A.'nın da benzer ifade verdiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-12-18 15:26:37



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