Sahte para ile alışveriş yapan 2 dolandırıcı Kocaeli’de yakalandı 21 adet sahte 200 TL ile yakalanan şahıslar tutuklandı

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Kocaeli’nin Derince ilçesinde sahte para ile alışveriş yaptığı belirlenerek 21 adet sahte banknot ile yakalanan 2 şahıs, sevk edildikleri adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Derince ilçesinde 3 farklı işyerinde sahte para ile alışveriş yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede sahte paralar ile alışveriş yapan 2 şahsın kimliği tespit edildi. Tespit sonucu takip başlatan polis ekipleri, 2 şüpheli şahsı üzerlerinde bulunan 21 adet 200 TL'lik banknotlar ile yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri Kocaeli Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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