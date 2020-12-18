Sahte parayla alışverişe 2 kişi tutuklama

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, sahte parayla alışveriş yapan 2 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli´de, 2 kişi sahte parayla 3 iş yerinden alışveriş yaptı. Paraların sahte olduğunu anlayan esnaflar polise şikayette bulundu. Polis, esnafın verdiği bilgiler doğrultusunda 2 kişinin peşine düştü. Şüphelilerin yerini belirleyen polis, operasyonla 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada ise bir miktar sahte para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-12-18 17:06:48



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