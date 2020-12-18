Sahte parayla alışverişe 2 kişi tutuklama

İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, sahte parayla alışveriş yapan 2 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kocaeli´de, 2 kişi sahte parayla 3 iş yerinden alışveriş yaptı. Paraların sahte olduğunu anlayan esnaflar polise şikayette bulundu. Polis, esnafın verdiği bilgiler doğrultusunda 2 kişinin peşine düştü. Şüphelilerin yerini belirleyen polis, operasyonla 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada ise bir miktar sahte para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-12-18 17:06:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.