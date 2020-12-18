İzmit'te bulunan ceset; birlikte alkol aldığı sevgililer kıskançlık nedeniyle öldürmüş (3)

TUTUKLANDILAR
İzmit´te, Aydın Memiş´i bıçaklayarak öldüren B.A. ile kız arkadaşı S.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-12-18 18:04:36
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