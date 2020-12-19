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Kocaeli Sağlık Müdürü: Son hasta taburcu olana kadar tedbir elden bırakılmamalı

DHA

Kocaeli Sağlık Müdürü: Son hasta taburcu olana kadar tedbir elden bırakılmamalı


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, kentte test kapasitesini günlük 20 bine çıkardıklarını belirterek, "Sahada 200 araç ile filyasyon ekiplerimiz mücadele ediyor. Gerektiğinde bu sayıyı 400 ekibe çıkarabiliyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Son koronavirüs hastası taburcu olana kadar tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor" dedi.
Koronavirüs vakaları Türkiye´de görülmeye başlandığı günden bu yana, vaka sayılarında üst sıralarda olan illerden biri de Kocaeli. Binlerce kişinin koronavirüse yakalanarak iyileştiği Kocaeli´de yakın zamana kadar artan vaka sayıları, sokağa çıkma kısıtlamaları ile caddelerde bulunacak kişi sayılarının belirlenmesi, açık alanlarda sigara yasakları ve halkın büyük çoğunluğunun kurallara uyması ile son dönemde azalmaya başladı. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan salgınla mücadele konusunda yapılan çalışmaları anlattı.
'KOCAELİ´DE PANDEMİ KONTROL ALTINDA'
Hastanelerde ve test laboratuvarlarında yapılan iyileştirmeleri açıklayan Pehlevan, "Şu anda Kocaeli´de pandemi kontrol altında diyebiliriz. Vaka sayılarımız eskiye göre ciddi anlamda düşme eğiliminde. Yayılım oranı düştü. Alınan numunelerde pozitif çıkma oranı düştü. Yine de en son hasta taburcu edilene kadar önlemleri kesinlikle gevşetmememiz lazım. Çünkü 11 Mart´ta ilk vaka görüldü ama bugün geldiğimiz seviye ortada. Onun için kesinlikle önlemleri gevşetmememiz lazım. İyiyiz ama önlemleri gevşetmemeliyiz" dedi.
'BİR GÜNDE 20 BİN TEST SONUÇLANDIRABİLECEK SEVİYEYE GELDİK'
Test kapasitesini 4 katına çıkardıklarını söyleyen Pehlevan, "Sağlık müdürlüğü olarak test kapasitemizi 4 katına çıkardık. Biz gerektiğinde bir gün içinde 20 bin test sonuçlandırabilecek seviyeye geldik. Ayrıca, tüm hastanelerimizi hem Kovid-19 hastalarına hem de normal acil hastalara hizmet verecek şekilde düzenledik. Hem ameliyathaneler hem yoğun bakımlar hem de servisler düzeyinde hastanelerimizi düzenledik. Yoğun bakım kapasitemizi arttırdık. Bakanlığımızın bu konuda inanılmaz bir desteği var. Sağlık personellerimiz inanılmaz bir özveri ile çalışıyor. Filyasyon ekiplerimiz her gün 200 araç ile kapı kapı dolaşıyor. Bunu gerekirse 400 ekibe kadar çıkarabiliyoruz. Bütün hastalarımız evlerinde rahat olsunlar, güvende hissetsinler. Biz filyasyon ekiplerini gün içerisinde mutlaka gönderiyoruz. Biz evlere kadar gidiyoruz ve gerekli bütün müdahaleleri yapabiliyoruz. Gerekirse hastaneye götürüyoruz" diye konuştu.
'YOĞUN BAKIMLARIMIZDA BİR SIKINTI YOK'
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran ve test sonucu pozitif olan kişilerin toplu taşıma kullanmaması gerektiğini söyleyen Pehlevan, "Hastanelerimizdeki bütün sağlık personellerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Yoğun bakımlarımızda bir sıkıntı yok. Son 2 ayda bakanlığımızdan 200´e yakın ventilatör desteği aldık. Şu anda bekleyen herhangi bir yoğun bakım hastamız yok. Yoğun bakıma ihtiyacı olan bir hastamız çıktığında da çok çabuk organize olarak hastalarımızı ilgili yoğun bakıma yatırıyoruz" dedi.
'KURALLARA UYULMASI HASTANEYE YATIŞI AZALTIYOR'
Pehlevan kurallara uyulmasının hastaneye yatışı azalttığını açıklayarak, şöyle konuştu: 
"Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması, kendilerini kontrol etmesi, bulaş riskini en aza indirmesi hastaneye yatışı azaltıyor, yoğun bakıma yatışı azaltıyor. Tabii ki, hayatı kaybetme riskini de azaltıyor. Bütün vatandaşlarımızdan isteğim, son hasta taburcu olana kadar önlemler konusunda çok dikkatli olmalarıdır. Bir diğer husus ise Covid-19 şüphesiyle test yapılan ve sonucu pozitif olan vatandaşlarımız evlerine dönerken kesinlikle toplu taşıma kullanmamalıdır. Aynı araç içerisinde, yaklaşık 15 dakikalık bir yolculukta, eğer maske ve mesafe kurallarına da dikkat edilmiyorsa bu hastalığın kaç kişiye bulaşacağını asla bilemeyiz. Her hastanemizin ve sağlık merkezimizin özel donanımlı nakil araçları var. Vatandaşlarımızdan ricamız, evlerine dönerken bu araçları kullanmalarıdır." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2020-12-19 09:00:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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