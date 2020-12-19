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Başhekim Şaşkın: 2- 3 hafta içinde doluluk oranının azalmasını bekliyoruz

DHA

Başhekim Şaşkın: 2- 3 hafta içinde doluluk oranının azalmasını bekliyoruz


Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vaka sayısında azalmayı sağladığını belirterek, "Son 1 hafta, 10 gündür alınan tedbirler ve uygulanan kısıtlamaların vaka sayılarına yansımasını görüyoruz. Günlük bize başvuran vaka sayısında önemli bir düşüş izliyoruz. Önümüzdeki 23 hafta içerisinde bu doluluk oranımızın da azalmasını bekliyoruz" dedi.
Sokağa çıkma kısıtlamaları, bazı caddelerde kişi sınırlandırması ve sigara yasakları gibi birçok tedbirin uygulandığı Kocaeli´de, halkın büyük çoğunluğunun da maske ve mesafe kurallarına uyması ile birlikte vaka sayısında düşüş yaşanmaya başlandı. Koronavirüs şüphesiyle başvuranların sayısında ciddi bir düşüş gördüklerini söyleyen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, hasta yatış ve yoğun bakım doluluk oranlarında da aynı düşüşü önümüzdeki haftalarda görmeyi beklediklerini söyledi.
'KURALLARA UYAN VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR ETMEMİZ LAZIM'
Kurallara ve tedbirlere uyan herkese teşekkür eden Doç. Dr. Şaşkın, "Şu anda hem dünyada hem de Türkiye´de pandemiyle ciddi bir savaş var. Şu anda sağlık çalışanları canhıraş bir şekilde görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Kocaeli için ve kendi hastanemiz için bir değerlendirme yaparsak; son kısıtlamalarla beraber hasta başvuru sayısında ciddi bir şekilde azalmalar olduğu çok net gözleniyor. Ancak hasta yatışlarında ve yoğun bakım doluluk oranlarında bu tabloyu şu anda göremedik. Büyük ihtimalle, bu kısıtlamalar da devam ederse, inşallah buradaki sakinliği, yavaşlamayı ve azalmayı da göreceğiz diye ümit ediyorum. Tabi bu süreçte vatandaşlarımıza ciddi bir görev düşüyor. Öncelikle bu kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür etmemiz lazım. Çünkü sağlık çalışanları bu süreçte gerçekten çok yoruldular. Onların dinlenmesi, az bir şey de olsa nefes alması için vatandaşlarımızın bu kurallara ciddi şekilde riayet etmeleri gerekiyordu. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte mesafe, maske ve temizlik kurallarını da güzel uyguladılar. Şu anda bunun meyvelerini de yavaş yavaş görmeye başladık. Hepsine tek tek teşekkür etmek lazım" dedi.
'DİKKAT ETMEMİZE RAĞMEN, ZAYIF NOKTAMIZI BULARAK BİZE DE BULAŞTI'
Kendisinin de koronavirüs geçirdiğini anlatan Doç. Dr. Şaşkın, "Maalesef ben de koronavirüs geçirdim. Dikkat etmemize rağmen bir şekilde bu virüs, zayıf noktamızı bularak bize de bulaşmış oldu. Nereden bulaştığını ben de bilmiyorum. O hafta içerisinde birkaç arkadaşımla beraber ben de pozitif oldum. Şükür olsun, şu anda iyiyim. Yaklaşık 3 haftadır görevimin başındayım. Şu anda çalışıyorum. Ciddi bir vücut kırgınlığı, çok ciddi baş ağrısı ve sırt ağrısı ile semptomlarım başladı. Zaman geçirmeden, hızlı bir şekilde sürüntü örneği verdim. O süreçte, testim pozitif çıkınca kendimi evde izole ettim. Güzel beslenerek hekim arkadaşların tedavilerini evde uygulamaya devam ettim. Takviye gıdalarla da bağışıklık sistemimi güçlendirmeye çalıştım. Çok uzun sürmedi. 10 gün sonra testim negatife döndü ve görevime döndüm" diye konuştu.
'BUNLAR BİLİMSEL ÇALIŞMALAR İLE DESTEKLENMİŞ İLAÇLAR'
Uygulanan ilaçlarla ilgili şüphe duyulmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Şaşkın, şöyle konuştu:
"Bu süreçte herkeste farklı semptomlar ortaya çıkıyor. Örneğin bende, çok şiddetli sırt ve baş ağrısı vardı. Kas ağrılarım vardı. Normal ağrı kesici ile geçecek ağrılar değildi. 45 gün sürdü. Daha sonra ilaçlarla birlikte ağrılar azaldı. Genelde ilaçlarla ilgili çok soru soruluyor. Sonuçta bunlar bilimsel çalışmalar ile desteklenmiş ilaçlar. Tabii ki yan etkileri vardır. Ama erken dönemde kullanıldığında, zatürre oranını ciddi şekilde azalttığını ve hastaların hastaneye yatış oranlarını düşürdüğünü, yoğun bakıma gidiş oranlarını düşürdüğünü gösteren çalışmalar var. Ben, kendim de kullandım. Çok ciddi rahatsızlığı olmayan herkese de tavsiye ediyorum. Sonuçta bakanlığın bununla ilgili ciddi bir çalışması ve talebi var."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR
2020-12-19 09:26:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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