Kocaeli’deki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest kaldı

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Kocaeli’de sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı belirlenen ve Bylock kullandıkları belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medyadan propagandası yapan ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi Bylock’u kullandığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 kişi gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Şahıslar emniyette tamamlanan sorgularının ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 5’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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