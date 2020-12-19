7 metrekare dükkanda 40 yıldır bağlama yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 metrekare dükkanda 40 yıldır bağlama yapıyor

İHA

7 metrekare dükkanda 40 yıldır bağlama yapıyor

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hasan Serez, 7 metrekarelik atölyesinde, 40 yıldır bağlama yapıyor. Çocukluğunda haftalık 25 kuruşa oyma sazlar yapan Hasan Serez, şimdilerde mesleğinin nadir kalan ustalarından.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hasan Serez, 7 metrekarelik atölyesinde, 40 yıldır bağlama üretiyor, tamirini yapıyor. Mesleğinin nadir kalan ustalarından olan Serez, eski günleri ise özlüyor. Çocukluğundan beri bu işle ilgilenen Hasan Serez, “Bu mesleğe biz çocukluğumuzda başladık, çocukluğumuzdan beri devam ediyoruz. Haftalık 25 kuruşa tekne oyuyorduk, oyma tekne yapıyorduk. O zamanlar şartlarımız vardı yapıyorduk, Şimdi hazıra döndük fabrikasyona döndük. Tekneler bana gelir, sapını, kapağını, işçiliğini ben yaparım. Hesaplı vaziyette müşterime satarım” dedi.

“Öğrenmek isteyen gelsin”
Gelen herkese yardımcı olacağını ifade eden Serez, “Almak isteyen, yapmak isteyen, öğrenmek isteyen gelsin. Elinde sazı bozuk olan, sazı çatlak, patlak olan gelebilir. Tamir yaptıramaz, getirsin biz yaparız. Aşırı ücret de almıyorum ben kimseden” diye konuştu. İşini zevkle yaptığını belirten Serez, “Zevkine çalıştığım bir işyerim burası. Hem çalıyoruz, hem söylüyoruz, hem muhabbet ediyoruz. Vaktimizin ne zaman geçtiğini hiç anlamıyoruz. Bir nevi eğlence bizim için” şeklinde konuştu.

"Eskiden oyma sazları yapıyorduk, elle cila atıyorduk"
En iyi işçilik yaptığı sazların 2.5, 3 bin TL bandında olduğunu söyleyen Serez, “3540 senedir bu işin içindeyim, eskiden oyma sazları yapıyorduk, elle cila atıyorduk, fabrikasyon cila atmıyorduk. 2, 3 ay sürüyordu. Maddiyat olarak da pahalı oluyordu. Fabrikasyon olan, yaprak sazların fiyatı öyle değil. Şimdi ben 10 tane hazırlıyorum hazır teknelerden. On tane sapı, kapağı hemen hemen kendi başıma çalıştığım halde, 1 ayda çıkarıyorum. Oyma teknelerde böyle olmuyor, polyesteri var, cilası var ve oyma teknenin değeri bugün 45 bin TL’dir. Bizim bu sazlarımız en fazla, en iyi işçilik yaptığın halde 2.5, 3 bin TL. Sıra sazlarımız 400500 lira" dedi.

“Hasan Serez ustamız Gölcük için bir değerdir”
Gölcük Musiki Derneği Başkanı Vahit Şentuna bağlama ustası Serez’in Gölcük ilçesi için önemli bir değer olduğunu belirterek, “15 senedir saz çalıyorum. Hasan Serez ustamız Gölcük için bir değerdir. Gençlerimize çok faydası var. Ne zaman başımız sıkışsa, ne zaman saz tedarik, tamir işimiz olsa halleder. Onun kıymetini bilmek lazım. Yaşı 70 ama Gölcük’e hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştıkları şahsı öldüren şahıs ve sevgilisi tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştıkları şahsı öldüren şahıs ve sevgilisi ...
Korona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi
Kocaeli’deki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest kaldı
YEREL HABERLER Kocaeli’deki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ...
Başhekim Şaşkın: 2- 3 hafta içinde doluluk oranının azalmasını bekliyoruz
YEREL HABERLER Başhekim Şaşkın: 2- 3 hafta içinde doluluk oranının ...
Kocaeli Sağlık Müdürü: Son hasta taburcu olana kadar tedbir elden bırakılmamalı
YEREL HABERLER Kocaeli Sağlık Müdürü: Son hasta taburcu olana kadar ...
Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu 
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu 
İzmit'te bulunan ceset; birlikte alkol aldığı sevgililer kıskançlık nedeniyle öldürmüş (3)
YEREL HABERLER İzmit'te bulunan ceset; birlikte alkol aldığı ...
Gebze’de pazarcılara koruyucu maske
YEREL HABERLER Gebze’de pazarcılara koruyucu maske
İzmitli Perilerin devler ligi programı belli oldu
YEREL HABERLER İzmitli Perilerin devler ligi programı belli oldu
Sahte parayla alışverişe 2 kişi tutuklama
YEREL HABERLER Sahte parayla alışverişe 2 kişi tutuklama
Başkan Bıyık, yeni temizlik aracıyla sokakları temizledi
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, yeni temizlik aracıyla sokakları ...
Sahte para ile alışveriş yapan 2 dolandırıcı Kocaeli’de yakalandı 21 adet sahte 200 TL ile yakalanan şahıslar tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte para ile alışveriş yapan 2 dolandırıcı ...
Sarı Cami Projesi’nin temeli dualarla atıldı
YEREL HABERLER Sarı Cami Projesi’nin temeli dualarla atıldı
Gebze Doğu Kavşağı’nda çevre düzenlemesi yapılıyor
YEREL HABERLER Gebze Doğu Kavşağı’nda çevre düzenlemesi yapılıyor
Evdeki partide işlenen kıskançlık cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi 55 yaşındaki adamı öldüren şahıslar adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Evdeki partide işlenen kıskançlık cinayeti ...
İzmit'te bulunan ceset; birlikte alkol aldığı sevgililer kıskançlık nedeniyle öldürmüş (2)
YEREL HABERLER İzmit'te bulunan ceset; birlikte alkol aldığı ...
Güvenli alanda ilk cuma namazı
YEREL HABERLER Güvenli alanda ilk cuma namazı
İki dükkan kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı Kısıtlama saatinde iş yerlerine kurşun yağdırdılar
YEREL HABERLER İki dükkan kimliği belirsiz kişiler tarafından ...
Cuma namazı fuar alanında kılındı
YEREL HABERLER Cuma namazı fuar alanında kılındı
Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Kocaeli'de tüp gaz patlayan iş yeri harabeye döndü 5 dakika önce yan taraftaki ofise geçen 4 kişi ölümden döndü
YEREL HABERLER Kocaeli'de tüp gaz patlayan iş yeri harabeye döndü 5 ...
Covid 19 aşısı ekonomiye de ilaç olacak
YEREL HABERLER Covid 19 aşısı ekonomiye de ilaç olacak
Tavşantepe TOKİ Konutları’na yeni asfalt yol
YEREL HABERLER Tavşantepe TOKİ Konutları’na yeni asfalt yol
Şofbenden çıkan yangın paniğe sebep oldu
YEREL HABERLER Şofbenden çıkan yangın paniğe sebep oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X