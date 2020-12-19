Akademi Lise’lerde PDR desteği veriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akademi Lise’lerde çevrimiçi olarak öğrencilere PDR desteği veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli, gençler için yaptığı çalışmalarla ön plana çıkıyor. Akademi Lise’lerde çevrimiçi olarak öğrencilere PDR desteği veriliyor.

Okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği andan itibaren çalışmalarını dijital alanda sürdüren Akademi Lise’ler, çevrimiçi PDR desteği ile gençlerin kaygılarını azaltmayı amaçlıyor. Öğrenciler psikososyal yönden desteklenirken özelikle sınavlarla ilgili oluşabilecek soru işaretlerinin minimum seviye çekilmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında vakitlerinin büyük kısmını evde geçiren ve sınavlara hazırlanan gençler destekleniyor. Bunun yanında gençlerin kaybettiği motivasyonun geri kazandırılması hedefleniyor.

Akademi Lise PDR merkezlerinde görevli rehberlik öğretmenleri tarafından grup ve bireysel olarak verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, Akademi Lise öğrencilerini kapsıyor. PDR çalışmaları kapsamında başlıca diğer konular ise sınav kaygısını azaltma, stresle baş etme, sağlıklı yaşam, psikososyal destek programları olacak. Görüşmeler telefonla veya görüntülü aramalarla gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.