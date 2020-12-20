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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dikkat eksikliğine ilaçsız çözüm

İHA

Dikkat eksikliğine ilaçsız çözüm

İşitsel dikkati düşük olan çocuklardaki dikkat eksikliği, Berard metodu ile ilaç kullanmadan tedavi edilerek aşılabiliyor. Uzmanlar, Berard metodunun odaklanma, konuşma isteği ve motivasyonunu arttırma, ince ve kaba motor becerileri geliştirme, hiperaktivite azaltma gibi birçok etkisinin olduğuna dikkat çekti.
Dikkat eksikliği olan çocuklar, duyduklarını akıllarında tutamayarak öğrendiklerini kısa sürede unutabiliyor. Bu sebeple çocuklar okul döneminde akademik başarı sağlayamıyor. Birçok ebeveynin korkulu rüyası haline gelen dikkat eksikliği, yetişkin bireylerde de görülebiliyor. Dikkat eksikliği problemi geliştirilen Berard yöntemi ile aşılabiliyor. Dikkati arttırmayı amaçlayan işitsel bir eğitim olan Berard metodunun uygulandığı bireyler üzerinde olumlu etkiler sağladığı belirtildi. Berard metodu hakkında bilgiler veren Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden Özel Eğitim Uzmanı Dilek Güner, metodun odaklanma, konuşma isteği ve motivasyonunu arttırma, ince ve kaba motor becerileri geliştirme, hiperaktivite azaltma, iletişim becerilerini geliştirme, seslere karşı aşırı duyarlılığı azaltma gibi etkileriyle otizmli bireylerde ve gereksinimli bireylerde olumlu ve hızlı sonuçlar almayı sağladığını ifade etti.

“Dikkati artırmaya yönelik bir işitsel algı eğitimidir”
Dikkat eksikliğinin olumsuz yönleri ile ilgili bilgiler veren Güner, “İşitsel dikkati düşük olan çocuklar genellikle aileleri tarafından duymadıkları düşünülerek doktora götürülür veya işine gelmiyor gibi tanımlamalar yapılır. Duyma duyusu ile sorunu olmayan bu çocuklar sadece duyduklarını akıllarında uzun süre tutamaz, çabuk unuturlar. Bu durum tamamen çocuklardaki dikkat eksikliğinden kaynaklanır. Dinlerken dalgın olan çocuklar dikkatlerini toplayamazlar. Bunun sonucunda çocuklar akademik olarak ders içerisinde düşük performans sergiler, konuşurken zorlanabilir ve sosyal ilişkileri zarar görür. Berard metodu bu konuda dikkati artırmaya yönelik bir işitsel algı eğitimidir” dedi.

“Berard eğitiminde süreklilik verim almak açısından oldukça önemlidir”
“Berard metodu, çocuklarda dikkati ve konsantrasyonu arttırmaya yönelik uygulanır” diyen Güner, “Dikkat eksikliğinin yanı sıra odaklanma, konuşma isteği ve motivasyonunu arttırma, ince ve kaba motor becerileri geliştirme, hiperaktivite azaltma, iletişim becerilerini geliştirme, seslere karşı aşırı duyarlılığı azaltma gibi etkileriyle otizmli bireylerde ve özel eğitim gereksinimli bireylerde olumlu ve hızlı sonuçlar almayı sağlar. Akademik eğitimde zorluk yaşayan ve sınavlara hazırlanan bireylerde; derslere ilgi duyma, kolay öğrenme, stresle baş etme, dikkat dağınıklığını azaltma gibi olumlu etkileriyle başarı sağlar. Berard eğitiminde süreklilik verim almak açısından oldukça önemlidir. Bu süreklilik sonucunda bireyin algısının bütünlüğüne ulaşılır. Bireyin tüm algısını ve performansını geliştirir” diye konuştu.

“İletişim becerilerini geliştirdiğini gözlemliyoruz”
Berard metodunun bireyin performansını arttırdığını ifade eden Güner, “Berard metodu 3 yaşını doldurmuş her bireye uygulanır. 30 dakikalık 20 seanstan oluşan metotta kulaklık vasıtasıyla gelen sesler ayrıştırılır ve algı sistemi uyarılır. İşitme dinlemeye dönüşürken öğrenme gerçekleşir ve bir süre sonra öğrenilen bilgi davranışa dönüşür. Sağ ve sol kulaktan aynı anda dinleti yapılır. Böylece çapraz fonksiyonlarla çalışan beynimizin sağ ve sol tarafı uyarılır ve bireyin potansiyelini kullanmasını sağlar. Kurumumuzda uyguladığımız Berard seansları sonucunda çocuklarda ve yetişkinlerde dikkat eksikliğini azalttığını, iletişim becerilerini geliştirdiğini gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.

“Stresle baş etmek isteyen yetişkinlere de uygulanır”
Berard eğitiminin sonuçlarıyla ilgili de bilgiler veren Dilek Güner, “Berard metodu sadece çocuklara değil aynı zamanda yaşın ilerlemesi veya stres nedeni ile düşen algıyı yükseltmek, yüz ve isim hafızasını güçlendirmek, konsantrasyon ve motivasyonunu arttırmak, stresle baş etmek isteyen yetişkinlere de uygulanır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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