Korona virüse yenik düşen müftü hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 haftadır korona virüs tedavisi devam eden Gölcük Müftüsü İlyas Öztel hayatını kaybetti.

Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, yaklaşık 3 hafta önce rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastanede korona virüs testi yaptıran Öztel'in test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine İzmit'te bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Öztel, 3 haftalık bir sürecin ardından korona virüse yenik düşerek yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden müftü İlyas Öztel'in cenazesinin öğle namazını müteakip Gölcük Tevfik Hoca Camii'nden kaldırılarak, uçakla memleketi Trabzon’a gönderileceği öğrenildi.

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