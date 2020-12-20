Korona virüse yenik düşen müftü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 haftadır korona virüs tedavisi devam eden Gölcük Müftüsü İlyas Öztel hayatını kaybetti.
Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, yaklaşık 3 hafta önce rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastanede korona virüs testi yaptıran Öztel'in test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine İzmit'te bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Öztel, 3 haftalık bir sürecin ardından korona virüse yenik düşerek yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden müftü İlyas Öztel'in cenazesinin öğle namazını müteakip Gölcük Tevfik Hoca Camii'nden kaldırılarak, uçakla memleketi Trabzon’a gönderileceği öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.