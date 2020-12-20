Gebze'de atıklarını boş araziye döken firmaya ceza 



Haluk TURGUT/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde atıklarını boş araziye döktüğü tespit edilen firmaya 5 bin TL ceza kesilirken, atıklar firma tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çevre koruma ekipleri, İnönü Mahallesi 1991 Sokak üzerindeki boş alana dökülen sanayi atıklarıyla ilgili işlem başlattı. Çevre koruma ekipleri yaptıkları incelemede, atıkların İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi´nde faaliyet gösteren bir firma tarafından alana döküldüğünü tespit etti. Firmaya, Kabahatler Kanunu kapsamında 5 bin TL idari para cezası uygulanırken, dökülen atıklar firma tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-12-20 21:29:25



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