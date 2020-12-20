Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti (2)

CENAZE HASTANEDEN ALINDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın yeğeni Ahmet Erdoğan´ın koronavirüs tedavisi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi´nde vefat etmesinin ardından, Kocaeli´de yaşayan akrabaları ve kent protokolü hastaneye geldi. Rize´nin Güneysu ilçesinde defnedilecek cenaze, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze aracına konularak Sabiha Gökçen Havalimanı´na doğru yola çıktı. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, sabah 05.20´de havalanacak olan Türk Hava Yolları´nın tarifeli uçağı ile Trabzon´a, buradan da defnedileceği Rize´nin Güneysu ilçesine götürülecek.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2020-12-20 22:30:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.