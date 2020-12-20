Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti (2)

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CENAZE HASTANEDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın yeğeni Ahmet Erdoğan´ın koronavirüs tedavisi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi´nde vefat etmesinin ardından, Kocaeli´de yaşayan akrabaları ve kent protokolü hastaneye geldi. Rize´nin Güneysu ilçesinde defnedilecek cenaze, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze aracına konularak Sabiha Gökçen Havalimanı´na doğru yola çıktı. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, sabah 05.20´de havalanacak olan Türk Hava Yolları´nın tarifeli uçağı ile Trabzon´a, buradan da defnedileceği Rize´nin Güneysu ilçesine götürülecek.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2020-12-20 22:30:41



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