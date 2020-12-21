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Sokak kedileri için koltuklu, televizyonlu 3+1 ev yaptı Rakiplerdi, sokak hayvanları için bir araya geldiler

İHA

Sokak kedileri için koltuklu, televizyonlu 3+1 ev yaptı Rakiplerdi, sokak hayvanları için bir araya geldiler

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan eski muhtar adayı 57 yaşındaki Sefer Çim, evinin garajına sokak kedilerinin rahat bir şekilde yaşayabilmeleri için, içinde koltuğundan televizyonuna kadar her şeyin yer aldığı bir ev yaptı.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan eski muhtar adayı 57 yaşındaki Sefer Çim, 10 yıldır sokak hayvanlarına bakıyor. Daha önceleri kediler için çeşitli yuvalar yapan Çim, sokak kedilerinin çoğalmasının ve yaptığı yuvaların onlara yetmemesi sebebiyle ilginç bir yöntem izledi. Yaklaşık 2 sene önce sokak kedileri için başka bir yuva yapmak isteyen Çim, evinin garajını onlar için adeta bir eve dönüştürdü. Garajı brandalarla odalara ayıran Çim, kedilerin rahat bir yaşam sürebilmeleri için 3+1 ev yaptı. Çim’in kendi imkanlarıyla yaptığı evde kediler için televizyon, koltuk, masa ve aynanın yer aldığı bir oturma odası, rahat bir uyku çekmeleri için bir yatak odası, kedilerin stres atabilmeleri ve güzel vakit geçirebilmeleri için oyun odası ve tuvalet bulunuyor. İçerisinde bir insanın bile rahatlıkla yaşayabileceği ev, sokak kedileri için 5 yıldızlı bir oteli aratmıyor. Bu evde yaklaşık 15 kediye bakan Çim, kedilerin sıcak bir yerde uyuyabilmesi için koltukların altlarına ve evin çeşitli yerlerine yuvalar yaptı. Kediler burada istedikleri hareket ederken, Sefer Çim ise, işten geldikten sonra vaktinin büyük bir kısmını kedilerle ilgilenerek değerlendiriyor. Kedilerle çeşitli oyunlar oynayan Çim, onların en sevdiği oyunun lazer yakalama olduğunu söyledi.
Sefer Çim ile aynı dönemde muhtar adayı olan Tuğba Nur Gürdap, eskiden rakip olmalarına rağmen sokak hayvanları için hayata geçirmek istedikleri bir projede bir araya geldi. İkili, sokak hayvanlarının rahat bir yaşam sürebilmeleri için Darıca ilçesinde kendi imkanlarıyla bir barınak yapmak istiyor. Bunun için girişimlerde bulunan iki eski muhtar adayı, bu konuda vatandaşlardan da destek bekliyor.

“Ben elimden geldiği kadar uğraşıyorum”
Sokak hayvanlarına kendisinin ‘Sokak çocukları’ diye hitap ettiğini belirten Sefer Çim, “Onlar için binanın garajını tahsis ettim. Onlara 3+1 oda yaptım. Televizyonlarını koydum, koltuklar var, yorganları var, yatmaları için yerleri var, oturma odaları var, lavaboları var, hastalandıkları zaman ilaç vereceğim küçük bir oda var. Burada tamamen güzel bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Ben de elimden geldiği kadar uğraşıyorum. Bunu sırf ben değil, tüm halkımız için istiyorum. Bu konuda duyarlı olmaları güzel olur, ellerinden geldiği kadar, varsa küçük bir yerleri onlara ayırabilirler. Sokak çocukları için yuvalar yapmıştım daha önce. Ama bunlar yeterli gelmedi. Şu anda 1520 tane kedim var. Bunlar sadece bizim sokağımıza ait, mahallemizden bahsetmiyorum. Bunlara yeterli gelmediği için bu şekilde yaptım. Bir evde olması gereken hangi rahatlık ve konfor varsa, burada bir şekilde onlara yansıtmaya çalışıyorum. Sokağı aramıyorlar, burayı bir barınak olarak düşünmüyorlar. Burada kendilerini evdeymiş gibi hissediyorlar ve evlerinde hissetmeleri için elimden geleni yapıyorum. Tek bir problemim var; mama olayı. Ayda 60 kilo mama alıyorum, baya bir gidiyor. Artık gücüm yetmiyor, 4 poşet mamadan 2 poşete düşmeye başladı. Bu da benim için baya bir meblağ oluyor. Bu konuda hayvansever bütün vatandaşlardan yardımcı olmalarını rica ediyorum. Hatta mamaların nereye gittiğini görebilirler, burayı da görebilirler” dedi.
Yaptığı evde sokak kedilerin istedikleri her şeyin bulunduğunu söyleyen Çim, buranın onlar için adeta 5 yıldızlı bir otel gibi olduğunu dile getirdi.

“Darıca’da kendi bünyemizde bir barınak açmayı düşünüyoruz”
Sefer Çim ile birlikte muhtarlık için aday olduklarını, şimdi de yolda beraber sokak hayvanları için bir proje başlatmak istediklerini kaydeden Tuğba Nur Gürdap ise, “Sefer abimin böyle çok güzel bir yeri var. Kedilere kendi bünyesinde güzel bir yer ayarlamış. Sokak kedilerini beslemek için bir yer düzenlemiş. Ben de ona bu konuda destek olmak için buradayım. Sabaha kadar sokak hayvanlarının seslerini duyuyorum. Köpekler aç, bağırıyorlar, üşüyorlar. Biz bile 5 dakika soğukta sokakta yürüyemezken, onlar tüm günü sabaha kadar sokakta geçiriyorlar. Herkesten rica ediyorum, bize bu konuda destek versinler. Sokak hayvanları için şöyle bir projemiz var; benim tanıdığım belli şehirlerde marangoz arkadaşlarım var. Onlardan köpekler için ve kediler için kulübe rica ettim. Sağ olsunlar beni kırmadılar. 1520 güne kadar göndereceklerini söylediler. Ben buradan Darıca’daki bütün marangozlara sesleniyorum; hepsinden imkanları oldukça birer kulübe yapıp bizlere teslim etmelerini rica ediyorum. Çok istiyoruz, inşallah biz böyle bir destek görürsek mutlaka Darıca’da kendi bünyemizde bir barınak açmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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