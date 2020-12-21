Aracını bağlatmamak için cam filmini elleriyle söktü

Kocaeli’de hafta sonu kısıtlaması denetimine takılan vatandaş yeni aldığı aracın ön camındaki filmi çıkarmadan yola çıkınca polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 karayolunda polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde polis ekipleri camındaki filmi çıkarmadan yola çıkan Emrah Aydın idaresindeki 41 AEG 036 plakalı otomobil sürücüsüne 288 TL para cezası kesti. Aracı otoparka çektirmek istemeyen Emrah Aydın camındaki filmleri kendisi çıkardı ancak ceza yemekten kurtulamadı. Dışarı çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu söyleyen Emrah Aydın, “Sokağa çıkma kısıtlamasından muafız. Arabayı yeni almıştım. Polis ekipleri bizi durdurdu, ön camımızda film vardı onları söktük. Aracı bağlamamak için filmi söktük. 280 küsur ceza yedik ama sıkıntı yok” dedi.

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