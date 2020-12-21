Derince Stadyumu’nun çim sahası yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, pandemi öncesi onlarca amatör müsabakanın oynandığı ve futbol kulüplerinin antrenman yaptığı Derince Stadyumu’nun sentetik çim sahasının yenileyeceklerini açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, pandemi öncesi onlarca amatör müsabakanın oynandığı ve futbol kulüplerinin antrenman yaptığı Derince Stadyumu’nun sentetik çim sahasını yenileyeceklerini açıkladı. Amatör spor kulüplerinin beklediği müjdeli haberi Derince’deki saha incelemesinin ardından açıklayan Büyükakın, “Gerek amatör spor kulüplerimizin temsilcileri gerekse teknik ekiplerimizdeki arkadaşlarımız sahanın yenilenmesi talebini bizlere iletmişlerdi. Pandemi nedeniyle maalesef amatör müsabakalarda oynanmıyordu. Bu zamanı da bir fırsata döndürerek hızlı bir şekilde bu saha zemininin yenilenmesini gerçekleştireceğiz. Altı aylık bir zaman diliminde, Derince'deki ve çevredeki tüm amatör spor kulüplerinin faydalanacağı yeni zeminle takımlarımızın beklentilerine cevap vereceğiz” dedi.

Kocaeli’nin her ilçesinde gençlik, spor, kültür ve sanat alanlarında adım attıklarını belirten Büyükakın, “Amatör takımlarımızın ve sporcularımızın beklentisine inşallah hızlı bir şekilde cevap vereceğiz. Yeni zeminin ilçemize ve futbolseverlere hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr Tahir Büyükakın bugün bir kez daha Derincemize çok güzel bir mesaj verdi diyen Zeki Aygün, “Tahir başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Amatör futbol takımlarımızın bu tesisteki sahanın değişimini arzu ediyorlardı. Bu müjdeden dolayı çok mutluyuz. Burada

spor yapacak altyapılardaki sporcularımız ve takımlarımız adına Tahir Başkanımıza bir kez daha şükranlarımı söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

İnceleme sırasında açıklanan müjdeli habere tanık olan Belediye Derincespor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Polat ise, “Amatör spor takımlarımız, altyapıdaki öğrencilerimiz ve aileleri bu habere çok sevinecekler. Bugün çok neşeliyiz. Tahir başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.