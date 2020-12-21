Gebze’de binlerce ağaç dikildi

Gebze Belediyesi ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde 9 bin 803 adet çim alan ekimi, 10 bin 200 adet çeşitli türlerde bitki, 9 bin adet ağaç dikimi, 205 bin adet mevsimlik çiçek dikimi yaptı.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Gebze’nin daha yeşil bir kent haline gelmesi amacı ile 2020 yılında, bu yöndeki çalışmalarını sürdürdü. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda teyakkuza geçen park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan ilçede parklara yenilerini eklerken bir yandan da peyzaj düzenlemeleri ve çiçek dikim çalışmalarına hız verdi.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çocukların güven içerisinde oyunlar oynayabileceği 18 yeni park, mevcut parkların içerisine de 9 sahası kazandırdı. Park ve bahçeler müdürlüğü tarafından 9 bin 803 adet çim alan ekimi, 10 bin 200 adet çeşitli türlerde bitki, 9 bin adet ağaç dikimi, 205 bin adet mevsimlik çiçek dikimi, 8 adet yeni spor aleti kurulumu gerçekleştirildi.

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