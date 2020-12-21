Başiskele’de kent estetiğini bozan metruk binalar yıkılıyor

Başiskele Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ve kent estetiğini bozan metruk binaları yıkmaya devam ediyor.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kaderine terk edilmiş metruk binalar, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hukuki girişimler neticesinde belediye ekiplerince iş makineleri ile yıkılıyor. Olası bir depremde yıkılması muhtemel olan bu tip yapılar özellikle çocuklar için de tehlike teşkil etmekte, kimi zaman da mahalle sakinlerinin huzurunu bozacak madde bağımlılarının mesken tutabileceği yerler olabilmekte. Bu nedenle kent estetiğini bozan metruk binaların yıkımı programlar dahilinde Başiskele Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda son olarak belediye ekipleri güvenlik tedbirleri aldığı Kullar Tepecik Mahallesi Karamürsel Caddesi’nde bir metruk binayı yıktı.

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