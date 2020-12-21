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Sebahattin AYDIN/KOCAELİ, (DHA) - KOCAELİ´nin Kartepe ve Gölcük ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kayak merkezi Kartepe beyaza büründü.

Bugün hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Kocaeli´nin Kartepe ve Gölcük ilçesinde yüksek kesimlere kar düştü. Kartepe kayak merkezinin bulunduğu alan ve Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı´nda kar yağışı etkili oldu. Özellikle Kartepe´de her yer beyaza büründü. Akşam saatlerinde Kartepe´de kar yağışı etkisini arttırırken, yeni yıl öncesi beyaz görüntü mutluluk yarattı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Sebahattin AYDIN

2020-12-21 23:13:24



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