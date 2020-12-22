Kartepe, bembeyaz oldu

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Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kar yağışı etkili oldu. Kayak merkezinde her yer beyaza büründü.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden, 1850 rakımlı Kartepe'de kar yağışı etkili oldu. Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla her yer beyaza büründü. Gece hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü Kartepe´de güzel görüntüler ortaya çıktı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

2020-12-22 09:46:44



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