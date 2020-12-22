Tamirhanede levye ve sopalı kavga kamerada Korkutmak için silah çeken şahsı levyeyle kovaladılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir tamirhanede çıkan tartışma, yerini sopalı ve levyeli kavgaya bıraktı. Silahın da çekildiği o anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kocaeli’nin Gebze İlçesi Gaziler Mahallesi Islıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir tamirhaneye gelen 5 kişi ile işyeri sahibi arasında bir tartışma çıktı. Sözlü tartışma daha sonra yerini fiziksel kavgaya bıraktı. Kavganın büyümesi üzerine tamirhanenin içinde bulunan vatandaşlar, tamirhaneye gelen 5 kişiyi sopa ve levyelerle kovaladı. Bu sırada ise kovalanan 5 kişiden birinin yanında taşıdığı tabancayı göstermesi ise dikkat çekti.



O anlar kamerada

Öte yandan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 5 kişinin tamirhaneye gelerek işyeri sahibiyle bir süre konuştuğu görülüyor. Hareketlerinden tartıştıkları anlaşılan 5 kişiye, tamirhanenin içinde bulunan bir vatandaş tepki gösteriyor. Bunun üzerine daha da öfkelenen 5 kişilik grup, fiziksel şiddet başvurmaya çalışıyor. Tam bu sırada ise, tamirhanenin içinde bulunanlar ellerine aldıkları levye ve sopalarla, tamirhaneye gelenleri kovalıyor. Bunun ardından 5 kişilik grupta bulunan şahıslardan bir tanesi, tamirhanedekileri korkutmak amacıyla yanında taşıdığı tabancasını çıkarıyor. Ancak, tamirhanedekiler ellerindeki sopalarla şahısları kovalamaya devam ediyor.

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