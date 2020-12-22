Hercai menekşeler tramvay duraklarına renk getirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tramvay duraklarına hercai menekşe ekimi gerçekleştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sıklıkla kullandığı tramvay duraklarını yeşillendirdi. Tramvay duraklarına hercai menekşe eken ekipler adeta tramvay yollarını renk cümbüşüne çevirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, duraklara kış aylarına dayanıklı olan hercai menekşeler yerleştirdi.
Büyükşehir ekipleri, kent genelindeki tramvay duraklarında yer alan korkuluklar için özel saksılar tasarladı. Görsel güzelliği arttırmak için yapılan çalışmayla saksılara hercai menekşe dikimi yapıldı. Hercai menekşeler renkleri ve görüntüsüyle duraklara renk kattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.