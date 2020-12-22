KO-MEK Sepeti, dijital pazara hızlı giriş yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan KOMEK Sepeti’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ilk sipariş ise Kahramanmaraş’tan geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında eğitim alan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin satışa sunulduğu KOMEK Sepeti, dijital pazara hızlı giriş yaptı. Geçen hafta hizmete giren alışveriş sitesini Kocaeli’nin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan vatandaşlar takibe aldı. Sitenin ilk il dışı siparişi ise Kahramanmaraş’tan geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın projesi olan KOMEK Sepeti, geçtiğimiz hafta yapılan basın toplantısı ile eticaret hayatına katıldı. Dijital istihdam hamlesi haline gelen KOMEK Sepeti, ticaret hayatına adım atar atmaz büyük ilgi gördü. Bir hafta içinde siteyi çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Kocaeli’nin yanı sıra İstanbul’dan siparişler alındı.

KOMEK Sepeti’nin ilk siparişi ise Kahramanmaraş’tan geldi. Site, henüz basın toplantısı ile tanıtım aşamasındayken, Kahramanmaraş’tan ilk siparişin geldiği belirlendi. Sipariş edilen bir çift patik KOMEK Sepetinin ilk satışı olarak kayıtlara geçti. Sipariş vakit kaybedilmeden hazırlanarak, güvenli bir şekilde Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.

KOMEK Sepeti, ev hanımlarının el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sunabilecekleri dijital bir pazar olma özelliğini taşıyor. Bu pazarın en önemli ayrıntılarından birini ise vergi muafiyeti şansı oluşturuyor. Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi kapsamında yıllık geliri 220 bin liraya kadar olan satışlar gelir vergisinden muaf olacak. Bu da aylık 19 bin TL’ye kadar ürün satışından vergi alınmayacağı imkanını sunacak. Aktif kursiyerlere yapılan ilk duyuru ile 35 KOMEK Kurs Merkezinde eğitim alan 632 kursiyer, 2 bin 154 ürün ile satış yapmak üzere başvuruda bulundu. Satış yapmak isteyen kursiyerler en yakın KOMEK Kurs Merkezine başvurabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.