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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fen işlerinde hizmet seferberliği

İHA

Fen işlerinde hizmet seferberliği

Gebze Belediyesi Fen İşleri Ekipleri Başkan Büyükgöz’ün talimatlarıyla 2020 yılının her gününü hizmet dolu geçirdi.
2020 yılı Gebze’de fen işleri hizmet yılı oldu. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılını hizmet dolu geçirdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün verdiği talimatlar doğrultusunda Gebze’nin dört bir yanını üst yapı donatı ve asfalt serim hizmetleriyle donatan fen işleri müdürlüğü ekipleri 2020’nin her gününü değerlendirdi.
Gebze’nin dört bir noktasında mahallelerin cadde ve sokaklarında, eksik olan noktalarında asfalt yama ve asfalt serim çalışmaları yapan Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında; 19 bin 975 asfalt yama, 34 bin 017 metrekare parke, 12 bin 576 metre bordür, 50 bin 720 reglaj ve 33 bin 600 metre yeni yol açma çalışması gerçekleştirildi.
Mahallelerde ve ana arterlerde parke, bordür, ve granit döşeme çalışmalarını 2020 yılında da attırarak sürdüren fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca; 2 bin 9 bin 696 metrekare parke kaldırım, 29 bin 516 metrekare sıfır parke, 37 bin 039 ton sıcak asfalt serim, 6 bin 664 metreküp taş duvar imalatı, bin 798 kilogram korkuluk imalatı da gerçekleştirildi.

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