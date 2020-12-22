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Vali Yavuz: Misafir kabul etmeyin 

DHA

Vali Yavuz: Misafir kabul etmeyin 


Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için kadınlardan misafir kabul etmemelerini ve misafirliğe gitmemelerini istedi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Yavuz, özellikle gençler ve kadınlardan koronavirüs önlemleriyle ilgili olarak ricalarda bulundu. Vali Yavuz salgının yayılmasının engellenmesi için misafirliğe gidilmemesini ve misafir kabul edilmemesini istedi. Vali Yavuz, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: 
"Sevgili Kocaeliler, almış olduğumuz tedbirlere özenle uymanız sayesinde vaka sayılarımız düşmeye devam ediyor. Aynı dikkat ve özeni göstermeye devam edelim. Maske, mesafe ve hijyen en önemli tedbirlerimiz. İlimizde Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin yüzde 85'i 60 yaş üstü büyüklerimiz. Bu yüzden büyüklerimizle irtibat halindeyken mutlaka evde bile olsak maske kullanalım. Sosyal ortamlardan ve akraba ziyaretlerinden uzak duralım. İlimizde en fazla Covid'e yakalanan ise 40 yaş altı gruptur. Bu yaş grubunda ölüm oranı düşük olmakla birlikte salgının yayılmasında çok büyük rol oynamaktadır. Özellikle maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek salgınla etkili mücadele edebiliriz."
EV KADINLARI VE GENÇLERE ÖZEL UYARI 
Vali Yavuz kadınlara ve gençlerden şu istekte bulundu: 
"Hanım kardeşlerim, lütfen misafir kabul etmeyin. Misafirliğe gitmeyin. Bu yolla aile büyüklerimizi tehlikeye atmayalım! Sevgili gençler, pandemi nedeniyle sıkıldığınızı biliyorum. Salgın belki sizin hayatınızı tehdit etmeyebilir ancak aile büyüklerinizin hayatını tehdit ettiğinde şüphe yok. Biraz daha dikkat, biraz daha sabır. Maske, mesafe ve hijyene dikkat."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Sebahattin AYDIN
2020-12-22 22:10:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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