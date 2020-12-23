Kocaeli’deki fabrika yangını 4 saatte söndürüldü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saat süren müdahale ile söndürüldü. Ekipler, fabrikada soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, 21.00 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Akan Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının ve yaralanın olmadığı yangın sebebi ile fabrikada büyük ölçüde hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü fabrikada yangının çıkış sebebinin, yapılacak olan incelemeler sonrasında belirleneceği belirtildi.

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