Elektronik eşyaları çalan 2 hırsız yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde elektronik eşyaları çalan 2 hırsız, polis ekiplerinin çalışmaları neticesi yakalandı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze’de bulunan bir kamu kurumunda hırsızlık meydana gelmesi sebebiyle Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalayabilmek için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, hırsızların F.Ç. ve H.Ç. isimli 2 şahıs olduğu tespit edildi. Polis ekipleri bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan 4 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet LED televizyon, ses sistemleri, müzik aletleri ile dijital materyaller bulunarak, kurum yetkilisine teslim edildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden F.Ç.’nin 5 adet, H.Ç.’nin ise4 adet suç kaydının olduğu ve bu suç kayıtlarının çoğunluğunun hırsızlık suçları olduğu ortaya çıktı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar burada, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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