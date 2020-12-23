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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden salgına karşı site ve apartmanları bilgilendiriyor

İHA

Büyükşehirden salgına karşı site ve apartmanları bilgilendiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, site ve apartmanlarda Korona virüs salgını kapsamında alınacak önlemler konusunda vatandaşları bilgilendiriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile daha salgın ülkemize gelmeden başladığı mücadeleyi devam ettiriyor. Bu çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi, bulaşma riskinin en aza indirilmesi için sitelerde, apartmanlarda ve toplu yaşam alanlarında Covid19 kapsamında alınacak önlemler konusunda vatandaşları bilgilendiriyor.
Covid19 salgının ardından bulaşma riskini azaltmak için kapsamlı çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaların yanı sıra vatandaşları da bilgilendiriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sitelerde, apartmanlarda ve toplu yaşam alanlarında Covid19 kapsamında alınacak önlemler konusunda bir metin yayınladı.
Hazırlanan metinde bina girişlerinde bilgilendirme afişlerinin olması gerektiği vurgulandı. Bunun yanı sıra binada Covid19 tanısı konmuş karantinada bulunan kişiler varsa, site yönetimi tarafından bina girişine bilgilendirme yazısı yazılması gerektiği, apartman girişlerinde dezenfektan bulundurulması ve dezenfektan kullanıldıktan sonra binaya giriş yapılması gerektiği ifade edildi.
Bina içi boş alanlarda ve asansörlerde mutlaka maske takılması gerektiği, asansöre binilirken asansör kapısının bir süre açık tutulup havalandırılması gerektiği, asansör düğmelerine el ile basmak yerine başka bir materyal ile temas edilebileceği, binanın temizliğinden sorumlu personel sık sık dış kapıları, bina içi pencereleri açarak binayı havalandırması gerektiği açıklandı.
Bina temizliğinin önemine vurgu yapılan metinde kapı kolları, merdiven korkulukları ve asansör düğmelerinin sık sık dezenfektan ile temizlenmesi gerektiği vurgulandı. 5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu eklenerek hazırlanan karışımın bu yerlerin dezenfeksiyonu için kullanılabileceği, tuvalet gibi bulaşıcılığın daha yoğun olduğu yerlerin 1/10 oranında hazırlanan karışım ile temizlenmesi gerektiği belirtildi.
Site içerisinde spor tesisleri gibi toplu kullanılan alanlarda sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmeli. Bu alanların temizliği ve havalandırılması daha sık yapılmalı. Binanızda Covit19 nedeniyle karantinada olan aileler varsa bu kişilerin ihtiyaçları eş, dost, komşu veya site yönetimi tarafından karşılanmalı. İhtiyaçları kapının önüne bırakılıp daha sonra kendilerine haber verilmeli. Temasta bulunulmamaya dikkat edilmeli ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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