Bereket Sokakta üst yapı çalışmaları tamamlandı

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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde sahadan ayrılmadı. Dumlupınar Mahallesi Bereket Sokakta yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sokağa çıkma kısıtlamasında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Dumlupınar Mahallesi Bereket Sokakta yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Dumlupınar Mahallesi’nde170 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde Bereket Sokak da üst yapı çalışmalarında 180 metre küp beton 2.5 ton çesan demiri kullandılar.

Kış gelmeden üst yapı çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “İlçemiz genelinde Covid19 tedbirlerine titizlikle uygulanırken çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Mahallemizin ihtiyacı olan Bereket Sokak üst yapı çalışmalarını da kış bastırmadan tamamladık” dedi.

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