Kocaeli'de DEAŞ'ın tetikçisi ve istihbaratçısı yakalandı



Selda Hatun TAN/ KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde 'tetikçi' olan S.E.H. ile 'istihbaratçı' M.E.H. yakalandı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze´de terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu S.E.H. ve M.E.H., gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularında terör örgütü faaliyetlerine katıldıklarını itiraf etti. S.E.H.´nin, örgüt mensuplarına silah eğitimi verdiği ve örgütün belirlediği, infaz edilecek kişileri infaz eden 'tetikçi' olarak görev yaptığı ortaya çıktı. M.E.H.´nin ise terör örgütünün sözde 'istihbarat birimi'nde görevli olduğu, topladığı bilgiler kapsamında 'hain' gördüklerini örgüte bildirdiği ve bu kişilerin infaz edildiği öğrenildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.E.H. ve M.E.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-12-23 13:56:54



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