Erzincan Sağlık Müdürlüğü aracı Kocaeli'de kaza yaptı: 8 yaralı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu´nda Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü´ne ait minibüsün otomobile çarpması sonucu 1´i polis 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Hacıosman mevkisinde meydana geldi. İstanbul'daki görev dönüşü Ankara istikametine gitmekte olan Adem Kotan idaresindeki 25 AAK 538 plakalı Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü´ne ait minibüs, Birol Dikbaş idaresindeki 08 AAJ 067 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, minibüste bulunan 1´i polis 4 kişi ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan yaralı 4 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 8 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2020-12-23 14:09:08
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