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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çakırlar Mevki Cami vatandaşlar tarafından imece usulü yenilendi

İHA

Çakırlar Mevki Cami vatandaşlar tarafından imece usulü yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından malzeme yardımı yapılan İzmit ilçesi Bulduk Mahallesi’nde yer alan Çakırlar Mevki Camii vatandaşlar tarafından imece usulü yenilendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki camilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce değerlendirmeye alınan camilere malzeme yardımında bulunulurken imalat imece usulü köylüler tarafından gerçekleştiriliyor.
İzmit ilçesi Bulduk Mahallesi’nde yer alan Çakırlar Mevki Camiiiçin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi malzeme desteğinde bulundu. Yapılan malzeme desteği ile Çakırlar Camii’nin çatısı yeni kiremitlerle tamamen yenilendi. Çevre düzenlemesi de yapılan Camii’nin önünde yer alan meydanda yer karosu yapıldı. İç ve dış cephe boyası verilen Çakırlar Camii’nin boyama işi ise imece usulü vatandaşlar tarafından yapıldı.
Diğer yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köyleri modern görünüme kavuşturmak için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile yürütülen çalışmalarla, özellikle köylerin ortak kullanım alanlarında yapılması gereken bütün hizmetler tek tek hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki ortak alanların onarımı ve inşasını gerçekleştiriyor.

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