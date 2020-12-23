Motosikletiyle kamyona çarpan kağıt toplayıcısı yaralandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, atık kağıt toplayan Mustafa K., 3 tekerlekli motosikletiyle kamyona çarpınca yaralandı.
Kaza saat 16.30 sıralarında, Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesi Stat Caddesi´nde meydana geldi. Atık kağıt toplayan Mustafa K., sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 BZ 618 plakalı kamyona çarptı. Kamyon sürücüsü, Mustafa K.´nin yaralandığını görerek 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Mustafa K.´yi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan Mustafa K. tedavi altına alındı. 3 tekerlekli motosiklet çekici olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2020-12-23 17:27:39
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