Motosikletiyle kamyona çarpan kağıt toplayıcısı yaralandı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, atık kağıt toplayan Mustafa K., 3 tekerlekli motosikletiyle kamyona çarpınca yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında, Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesi Stat Caddesi´nde meydana geldi. Atık kağıt toplayan Mustafa K., sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 BZ 618 plakalı kamyona çarptı. Kamyon sürücüsü, Mustafa K.´nin yaralandığını görerek 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Mustafa K.´yi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan Mustafa K. tedavi altına alındı. 3 tekerlekli motosiklet çekici olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2020-12-23 17:27:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.