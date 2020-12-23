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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaelispor’da galibiyet Hüseyin Üzülmez’e hediye edildi

İHA

Kocaelispor’da galibiyet Hüseyin Üzülmez’e hediye edildi

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor’un bugünkü kritik galibiyeti kanser tedavisi yüzünden kulüp başkanlığa ara veren Hüseyin Üzülmez’e doğum günü hediyesi olarak armağan edildi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaelispor evinde Uşakspor’u 20 mağlup etti. Basın toplantısında konuşan teknik adamlar maçın değerlendirmesini yaptı. Uşakspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir maçla ilgili konuşmak istemezken Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın galibiyeti, hastalığı yüzünden yanlarına olamayan ve bugün doğum günü olan kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez’e armağan etti.

Erhan Altın, Özkan Sümer’i unutmadı
Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın, “Türk futbolunun, milli takımımızın ve Trabzon camiasının acı kaybı Özkan Sümer hocamızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim” dedi.

Galibiyeti Hüseyin Üzülmez’e armağan etti
Kanser hastalığıyla mücadele eden, bu nedenle bir süredir kulüpten ayrı kalan ve yönetim işlerinin aksamaması için görevini geçici olarak Engin Koyun’a devreden kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez de unutulmadı. Erhan Altın, “Galibiyeti, bugün doğum günü olan kulüp başkanımız Hüseyin Üzülmez’e armağan ediyoruz. Sağlık problemleri nedeniyle yanımızda olamadı. En kısa sürede iyileşip aramıza dönmesini diliyor, doğum gününü galibiyetle kutlamak istiyoruz” diye konuştu.

“Bizim için 6 puanlık maçtı”
Açıklamalarına maçı ve rakibi değerlendirerek sürdüren teknik patron Erhan Altın şu sözleri kaydetti:
“Yaklaşık 25 gündür ligin içinde yoktuk. Ama mental, teori ve uygulama açısından hiç boş durmadık, hep hazır olduk. Çocuklarımızın bunun karşılığını vermesi bizi mutlu etti. Uşakspor’u çok inceledik, analiz ettik. Çok organize olmuş bir takımla oynadık. Çok kaliteli oyuncuları var. Ne yaptıklarını bilen, bu ligin üst düzey takımların biri. Bizim de rakibimiz. 26 puanla 4.sıradaydı. Biz 17 puanla 9.sırada. ‘Rakibimizi yenip yerinde tutup 3 puan daha yanaşacağız’ diye konuştuk. Bizim için 6 puanlık bir maçtı. Şehrimizin, taraftarımızın, yönetimimizin ne istediğini biliyoruz. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Maça iyi başlayamadık. Uzun süre oynamamış olmaktan ve kazanma baskısından dolayı biraz stres yaptık. Bizim tek sıkıntımız var; gol. Bunu da çözmeye başladık. İyi ve kaliteli bir takımız. Bu ligin lokomotifi biziz. Bunu da taçlandıracağız. Hedefimiz doğrultusunda yeni bir sayfa açtık ve bugün başlangıçtı. Bu periyotta 8 maçımız var ve ilkini 3 puanla geçtik. Yukarıya doğru yolumuza devam edeceğiz.”

“Dilaver konusu kapanmıştır, eşelemeyin”
Süresiz kadro dışı bırakılan Dilaver’in affedilmesinin söz konusu olup olmadığına dair soruya ise teknik direktör Erhan Altın, “Bu konulara girmeyelim. Bu konuda karar verilmiş, iş bitmiştir. Bu kararı eşelemenin hiçbir faydası olmaz. Biz her zaman sağlıklı karar vermeye çalışıyoruz. Amacımız; Kocaelispor’a kim iyi bir şeyler veriyorsa onlarla birlikte olmak. Benim için de geçerli. Buuraya faydalı olamazsam ben de bırakır giderim. Bunu da herkes böyle bilsin” yanıtını verdi.

Hasan Erkin Şimşir konuşmak istemedi
Herhangi bir şey konuşmak istemediğini belirten Uşakspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, “Yenildik. Üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakacağız” demekle yetindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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