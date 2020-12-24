Bu takside ne para geçiyor, ne yolcu taşıyor

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde uygulanan Çöp Taksi projesi ile kullanılmayan mobilyalar ve moloz gibi atıklar, vatandaşların kapısından ücretsiz bir şekilde alınarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Taksi gibi giydirilmiş çöp kamyonunu karşılarında görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Darıca Belediyesi, atıkların geri dönüştürülmesi konusunda örnek bir uygulamaya imza atıyor. Geri dönüşüm amacıyla hayata geçirilen Çöp Taksi ise, görenleri şaşkına çeviriyor. Bu kapsamda vatandaşlar, aldırmak istedikleri evsel atıkları Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne telefonla bildiriyor. Telefon geldikten sonra ekipler, molozları veya diğer atıkları bulunduğu yerden almak için harekete geçiyor. Ekipler adrese ulaştığında, vatandaşlar taksi gibi giydirilmiş çöp kamyonunu karşılarında görünce neye uğradığını şaşırıyor. Ekipler Çöp Taksi ile vatandaşların evlerinin önüne kadar gelerek, evsel atıkları topluyor. Daha sonra ise atıkların alındığı yeri temizliyor. Toplanan atıklar Darıca Belediyesi Atık Getirme Merkezine götürülerek geri dönüşüme kazandırılıyor.



“Geri dönüşümle alakalı ciddi derecede katkı sağlamayı planladığımız bir proje”

Uygulama hakkında bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bu araç ile 2020 yılında yaklaşık 6 bin 300 noktadan evsel atığın toplandığını söyledi. Bu şekilde geri dönüşüme katkı sunmayı arzuladıklarını belirten Başkan Bıyık, “Bir diğer amacımız ise çevredeki görsel kirliliğin önüne geçmek istiyoruz. Temiz bir Darıca hayaliyle bu günlere kadar geldik. İnşallah yaptığımız uygulamalarla da, özellikle Çöp Taksi uygulaması, vatandaşımızın nezdinde de anlık bir temizlik noktasında çok ciddi derecede olumlu bir tepki aldı. Bunu biraz daha güçlendireceğiz önümüzdeki yıllarda Allah nasip ederse. Hem görsel kirliliğin önüne geçilmesi konusunda destek olacağız vatandaşımıza hem de geri dönüşümle alakalı ciddi derecede katkı sağlamayı planladığımız bir proje. Ekip arkadaşlarımız da çok güzel bir şekilde çalışıyorlar. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum. Bunun örnekleri farklı vilayetlerde vardır belki ama inşallah biz bunu daha da güçlendireceğiz. Kocaeli’de ilk uygulamayı biz başlatmıştık çünkü. İnşallah daha da güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Sadece çöp bidonundaki çöpü almak bir sorunu çözmüyor. Onun yanındaki bir evsel atığı da almamız gerektiğine inanarak bu proje başladı. 6 bin 300 noktada yapılan pansuman da bir nevi yaptığımız işin aslında doğru olduğunu bir şekilde bize göstermiş oldu. Doğru bir proje olduğuna inanıyoruz” dedi.



“Sosyal medyada bu araçla alakalı replikler oluştu”

Vatandaşlardan bu konuyla alakalı herhangi bir ücret talep etmediklerini kaydeden Başkan Bıyık, “Belli bir yoğunluğa ulaşmadan, belli bir hacme ulaşmadan, böyle büyük inşaatlardan oluşan molozların haricinde vatandaşın kendi evindeki yapmış olduğu temizlikten biriken dönüşüm için biz ücret talep etmiyoruz. ‘Çöpün de taksisi varmış’ diye böyle ilginç söylemler de oluyor. Çok güzel, sosyal medyada da bu araçla alakalı replikler oluştu. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim için de kıymetli. Güzel hatıralar da oluyor tabii ki çalışma esnasında. İnanıyorum ki daha da renkli, daha da güzel bir şekilde bu sürecimiz işler” diye konuştu.



“Çöp Taksiyi ilk kez görüyorum ve çok şaşırdım”

Moloz atıklarının toplanması için belediyeye müracaat eden Coşkun Yücedağ ise “56 çuval molozumuz vardı. Bunu çöpe atmak yerine belediyeye müracaat ettim. Araştırdım, belediyenin de çok güzel bir hizmeti varmış Çöp Taksi diye. Geldiler, aldılar, yerleri de çok güzel temizleyip molozları götürdüler. Bu tür hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir hizmet. Çöp Taksiyi ilk kez görüyorum ve çok şaşırdım. Herhangi bir ücret talep etmediler. Ücretsiz bir şekilde alıp götürdüler” şeklinde konuştu.

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