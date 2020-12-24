İzmit’te sağlık çalışanları için özel dokunuşlar

İzmit Belediyesi Pandemi sürecinin kahramanları olan sağlık çalışanları için görsel çalışmaya imza attı.

Pandemi sürecinin başladığı Mart ayından beri sağlık çalışanları için birçok uygulamaya ve çalışmaya imza atan İzmit Belediyesi son olarak gerçekleştirdiği görsel bir çalışmayla bir kez daha sağlık çalışanlarının gönlünde taht kurdu. İzmit Yuvam Akarca Aile Sağlığı Merkezi’nin duvarına yapılan sağlık çalışanlarının resmedildiği ve üzerinde “Gerçek Kahramanlar” yazılı görsel çalışma yüzleri gülümsetti.

Ecaterina Nicalou, Cemile Dinçer ve Mehmet Erzen isimli görsel tasarım sanatçılarının 24 saat gibi kısa sürede yaptığı çalışmanın sonucu sadece sağlık çalışanlarının değil bölgede yaşayan vatandaşların da büyük beğenisini aldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, İzmit’e renk katma uygulamaları kapsamında bu tür görsel çalışmaların İzmit genelinde devam edeceği belirtildi.

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