Darıca bu yıl yeşile doydu

Darıca Belediyesi bu yıl ilçe genelinde 5 adet yeni park ve 5 adet yeni semt sahası inşa ederken yaklaşık 51 bin adet çiçek dikimi ve yaklaşık 23 bin metrekare alanda çim serimi gerçekleştirdi.

Darıca Belediyesi, ilçe genelinde 2020 yılı içerisinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan toplam 108 parkta düzenli olarak bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirirken bir yandan da Darıca’yı yeşil alanlarla donatmak için çalıştı. Farklı mahallelerde 5 adet yeni semt sahası ve 5 adet yeni park inşa eden Darıca Belediyesi, ayrıca yaklaşık 51 bin adet çiçek dikimi ve yaklaşık 23 bin metrekare alanda da çim serimi gerçekleştirerek yeşil alanların sayısını arttırdı.

Doğayı ve yeşili önemsediklerini ve bu doğrultuda daha huzurlu bir kent için çalıştıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “2020 yılını her alanda hizmet odaklı geçirdik. Bu kapsamda doğaya ve yeşile özellikle ağırlık verdik. Parkları sadece vakit geçirilen alanlar olarak görmüyor bir yaşam alanı olarak planlıyoruz. İlçe genelinde farklı noktalarda inşa ettiğimiz ve yenilediğimiz parklarda hem çocuklarımızı hem de ailelerimizi düşünüyoruz. Bu doğrultuda yeni nesil parkları da hayata geçiriyoruz. İçerisinde çocuk oyun grupları, fitness aletleri ve yürüyüş yollarının yer aldığı parklarımız bitki ve ağaç çeşitleriyle de vatandaşlarımıza güzel vakit geçirme imkanı sunuyor. Engelli kardeşlerimizi de unutmadığımız parklar, hem çocuklara, hem gençlere hem de ebeveynlere hitap edecek şekilde tasarlanıyor”. dedi.

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