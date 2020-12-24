19 yıl önce işlenen cinayeti, 'mezarcı ekip' aydınlattı (2) 

TUTUKLANDI
Kocaeli´nin Derince ilçesinde, 19 yıl önce askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın´ın (20) mesire alanında boğularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen H.İ., tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ
2020-12-24 15:25:51
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