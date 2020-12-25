FETÖ´nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY´nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Kocaeli, İzmir ve Ankara´da operasyon düzenledi. Operasyonda 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay ve 7 askeri okul eski öğrencisi olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-12-25 10:18:40



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