Pandemi KOMEK çalışmalarına hız kazandırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KOMEK Halk Üniversitesi, Mart ayında başlayan salgına ürettiği maskelerle destek olurken, iki projesini de eğitimin hizmetine sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, yılın ilk aylarında baş gösteren korona virüs salgınına karşı, 2020 yılında hem eğitim hem de salgınla mücadelede önemli hizmetlere imza attı. Pandeminin ilk günlerinden itibaren maske dikimiyle Türkiye’ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, sağlık çalışanlarının ekipman ihtiyaçlarına cevap verdi. Pandemi kuralları çerçevesinde eğitimlerini sürdüren KOMEK, bu dönemde KODELİ ve KOMEK Sepeti gibi iki önemli projeyi de hayata geçirdi.

Meslek ve Sanat Eğitim Kursları 2020 yılına son derece önemli bir çalıştayı hayata geçirerek başladı. Kentin istihdam hamlesini arttırmak amacıyla geniş kapsamlı bir istihdam çalıştayı Ocak ayında gerçekleştirildi.

KOMEK, Sanayi kuruluşlarının “nitelikli eleman” talebine, çözüm üretmek için başlattığı hamlesinin peşini bırakmadı. Kentte imalat sanayiinde faaliyet gösteren 392 firma ile ihtiyaçların belirlenmesine ilişkin anket çalışması gerçekleştirildi. Araştırmada sanayinin mesleki eğitime olan ihtiyaç ve beklentilerinin yanı sıra özellikle imalat sanayinde en çok aranan mesleki eğitim ihtiyaçları tespit edildi.

KOMEK bu verileri, İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayındaki sektör temsilcileri, meslek odaları, OSB temsilcileri; istihdam ve eğitim faaliyeti yürüten kamu kuruluşları yetkililerine sundu.

KOMEK, Mart ayında başlayan Pandemi sürecine kadar, 43 kurs merkezinde 360 branşta ücretsiz eğitimlerini sürdürdü. Ayrıca yine Mart ayının başında iki İlçe Sergisini geçekleştirildi. Kandıra ve Kartepe KOMEK Kurs Merkezlerinin İlçe Sergilerinde el emeği eserleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

Mart ayının ortalarından itibaren salgının artış göstermesi Kocaeli’nde de bir dizi tedbirin alınmasına neden oldu. Bu kapsamda KOMEK, Pandemi şartlarına çekilerek, eğitimlerine ara verdi.

Eğitimlerine ara veren KOMEK bu önemli günlerde adeta elini taşın altına koyarak tüm Türkiye’ye örnek olacak bir harekete imza attı. Kurs Merkezleri’nde ilk etapta 100 bin adet anti bakteriyel maske üretimine geçildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KOMEK) sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlarını öz kaynaklarıyla üretmeye başladı. 100 bin adet maske ve 10 bin adet koruyucu ekipman dikimi hedefi ile yola çıkan KOMEK, takvimler Mayıs ayını gösterdiğinde üretimini arttırdı ve 1 milyonuncu maskeyi üretmenin mutluğunu yaşadı. KOMEK kurs Merkezleri yılın son günlerine kadar da maske dikim görevini sürdürdü. Yılın sonuna kadar 3 milyonu aşkın maske vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu hamlesi özellikle enfeksiyon uzmanları tarafından takdirle karşılandı. Maskenin korona virüsle mücadele en etkin yöntem olduğunun altını çizen uzmanlar, Büyükşehir Belediyesi’nin bu yöndeki hamlesinin büyük önem taşındığını ifade etti. Virüsün etkisini kaybedene kadar maske takmak gerekliliği üzerinde duran hekimler, ayrıca yine sağlık personeli için dikilen koruyucu ekipmanlar için de KOMEK’e teşekkür etti.

Halk Üniversitesi misyonu gereği, eğitimlerine Pandemi koşullarında devam etti. KOMEK, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle 14 Mart’ta ara verdiği eğitimlerine, 8 Haziran’dan itibaren telafi eğitimleri ile başladı. Yeni düzenlemeye göre; personel ve kursiyerlerin günlük ateş ölçümleri yapıldı. Kursiyerler Hes kodu sorgulaması ile kurs merkezlerine kabul edildi.

Teneffüs süreleri uzatılarak, ortam havalandırması doğal yollarla yapıldı. Gruplar, teneffüs saatleri çakışmayacak şekilde planlanarak ders aralarında yoğunluğa izin verilmedi. Ders araç gereçlerinin periyodik olarak hijyeni sağlanıp ders esnasında kursiyer ve usta öğreticilerin maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Söz konusu eğitimler Temmuz ayının ortalarına kadar devam etti. Vaka sayılarının yükselmesi ile birlikte eğitimlere ara verildi. Eylül ayında tekrar yüz yüze eğitime geçildi. Kasım ayındaki genel korona tedbirleri ve yasakları çerçevesinde KOMEK’de online eğitime geçildi. Kasım ayına kadar KOMEK’ten toplam 9 bin 441 vatandaş ücretsiz eğitim aldı. Bununla beraber online eğitimlere de 2 bin 396 kişi katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOMEK kursiyerlerinin el emeği, eserlerini satabilecekleri, gelir elde edip aile bütçelerine katkı sağlayabilecekleri Dijital Pazar kurdu. Hayatlara dokunacak, aile ekonomilerine katkı sağlayacak, Kocaeli için bir ilk olacak dijital pazarın ismi ise KOMEK Sepeti olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.