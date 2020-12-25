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Millet bahçesinin ilk fidanını bakan Murat Kurum dikti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “2023’ün, 2053’ün, 2071’in Türkiye’sini yeşil ağlarla örüyoruz” “İnşallah tüm millet bahçelerimizi de hızlı bir şekilde 2023 yılına kadar tamamlayacağız” “Giresun’da, Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de afetzede kardeşlerimizin yaralarını sardık”

İHA

Millet bahçesinin ilk fidanını bakan Murat Kurum dikti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “2023’ün, 2053’ün, 2071’in Türkiye’sini yeşil ağlarla örüyoruz” “İnşallah tüm millet bahçelerimizi de hızlı bir şekilde 2023 yılına kadar tamamlayacağız” “Giresun’da, Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de afetzede kardeşlerimizin yaralarını sardık”

Kocaeli’de inşa edilen Derince Millet Bahçesi’nin fidan dikim töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Ekolojik koridorlarımızla, millet bahçelerimizle, şehirlerimizde yeşil alanlarımızı ve doğal korunan alanlarımızın sayısını ve miktarını artırıyor, 2023’ün, 2053’ün, 2071’in Türkiye’sini yeşil ağlarla örüyoruz” dedi.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde İsmetpaşa Stadı’nın yıkılmasının ardından boşalan 70 bin metrekarelik alana, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen Derince Millet Bahçesi’nin dikilen fidanlarla temeli atıldı. Çevre gezinti yolu parkurları, biyolojik gölet, oyun alanları, kuru havuz, bisiklet yolu, gül bahçesi, ahşap kameriyelerin bulunacağı Derince Millet Bahçesi’nin ilk fidanları, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımı ile gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut’un da katıldığı programda, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti ve STK temsilcileri hazır bulundu.

“İnsanı ve doğayı merkeze alan yeni bir inşa ve ihya dönemine girdik”
Fidan dikim töreninde konuşan Bakan Kurum, “Türkiye son 2.5 yıldır, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemiyle reform, icraat ve değişim temelli yeni bir döneme girmiştir. Bu dönemde ülkemiz, icraatlarını çok daha hızlı, etkin ve kararlı bir şekilde hayata geçirmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz her yeni projede, en önemli yol haritamız Cumhurbaşkanımızın yerel seçimler öncesi açıkladığı 11 maddelik şehircilik manifestosudur. Bu manifestodan hareketle; medeniyet değerlerimizi gün yüzüne çıkaran, yatay mimari anlayışını hâkim kılan, mahalle kültürümüzü yaşatan, yeşiliyle, sosyal alanlarıyla insanı ve doğayı merkeze alan yeni bir inşa ve ihya dönemine girdik. Bu ihya ve inşa döneminde 81 ilimizin her birini ziyaret ediyor, şehirlerimize kazandıracağımız yeni eserlerin temellerini atıyoruz. Açılış törenleriyle yeni projelerimizi, milletimizin, sizlerin hizmetine sunuyoruz” dedi.

“Giresun’da, Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de afetzede kardeşlerimizin yaralarını sardık”
Pandemi sürecine rağmen projelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Kurum, “Bütün dünyayı etkileyen salgının zor şartlarına rağmen çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Giresun’da, Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de afetzede kardeşlerimizin yaralarını sardık. Vatandaşlarımızın güvenle, huzurla yaşayacakları yeni yuvalarının temellerini attık. 10 binlerce kardeşimizi sıcak yuvalarına kavuşturduk. Onların hayır dualarını aldık. Şehirlerimizin altyapısını güçlendirmek için milyarlarca liralık yatırımı hayata geçirdik. Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında önemli projeler hayata geçiriyoruz. 2 gün önce dost ve kardeş ülke, evladı Fatihan Arnavutluk’ta, kardeşlerimize yapacağımız 522 konutun temellerini attık. Fatih Sultan Mehmet Hanın ifadesiyle, ‘hüner bir şehri imar ederek milletin kalbini kazanmaktır’ düsturuyla hareket ediyoruz. 18 yıldır, hız kesmeden, yeni kazanımlarla, yeni hamlelerle, yeni projelerle; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; milletimizin gönlünü kazanmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Sıfır atık hareketi dalga dalga tüm ülkeye yayılmış durumda”
“Çocuklarımıza çok daha güzel yarınlar bırakmak için doğamızı, çevremizi koruyor, geleceğe taşıma gayreti içerisine giriyoruz” sözlerine yer veren Bakan Kurum, “Tüm çevre projelerimizi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlattığımız, Türkiye’nin en prestijli çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi çatısı altında gerçekleştiriyoruz. Bugün hamdolsun, okullarımızdan hastanelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektörümüze kadar sıfır atık hareketi dalga dalga tüm ülkeye yayılmış durumda. Dün de Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması, Sıfır Atık'ın yaygınlaşması ve çevre dostu ulaşımın desteklenmesi gibi birçok maddeyi içeren kanun Gazi Meclisimizin genel kurulundan geçti. Ben bu vesileyle, çevre projelerimize çok büyük katkı sunacak ve ülkemizde bir ilk olacak Türkiye Çevre Ajansının kurulması için başta milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“2023’ün, 2053’ün, 2071’in Türkiye’sini yeşil ağlarla örüyoruz”
Türkiye’nin her noktasında millet bahçelerinin inşa edildiğini ifade eden Kurum, “Tüm bu çalışmalarımızla bir taraftan şehirlerimizi, şehirlerimizdeki doğal alanlarımızı korurken, bir taraftan da ekolojik koridorlarımızla, millet bahçelerimizle şehirlerimizde yeşil alanlarımızı ve doğal korunan alanlarımızın sayısını ve miktarını artırıyor, 2023’ün, 2053’ün, 2071’in Türkiye’sini yeşil ağlarla örüyoruz. Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle başlattığımız; 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi ve ekolojik koridor projelerimiz hızla devam ediyor. Ekolojik koridorlar projemiz kapsamında Ankara’dan; Karadeniz’de Kızılırmak Deltasına, Ege’de Foça’ya, Akdeniz’de Patara’ya ve Doğu Anadolu’da Van Gölüne kadar gidecek 4 ana ekolojik hat oluşturuyoruz. Şu anda 78 ilimizde 50 milyon 217 bin metrekare büyüklüğünde 278 millet bahçesi yapıyoruz. İstanbul’dan Diyarbakır’a, Konya’dan Trabzon’a, Erzurum’dan Antalya’ya birçok projemizi tamamladık. 42 millet bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine açtık. İnşallah tüm millet bahçelerimizi de hızlı bir şekilde 2023 yılına kadar tamamlayıp, Cumhuriyetimizin 100. yılında çok daha yeşil bir Türkiye’yi yavrularımıza armağan edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bin 300 yeni konutun inşasına başlıyoruz”
Kocaeli’de yapılacak olan bin 300 yeni konutun müjdesini vererek konuşmalarını sürdüren Kurum, “Bakın bugün ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ diyoruz. Bu hedef doğrultusunda Kocaeli’de 9 riskli alanda ve 9 rezerv yapı alanında projelerimizi sürdürüyoruz. Buradan Derinceli kardeşlerimize bir müjde daha vermek istiyorum. 520 bin metrekare büyüklüğündeki DerinceKörfez kentsel dönüşüm alanında bin 300 yeni konutun inşasına başlıyoruz. Tüm konutlarımızı; Körfez İlçesi Barbaros ve Kabakoz Mahalleleri ile Derince Deniz Mahallesinin dönüşümünde kullanacağız. Ve inşallah, 2021 yılının ilk yarısında temellerimizi atacağız. Derincemize, Körfez ilçemize hayırlı uğurlu olsun” açıklamalarını yaptı.
Konuşmaların ardından Derince Millet Bahçesi’ne ilk fidanlar dikildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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