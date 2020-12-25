Kazadan kaçarken 2 araç çarptı: 1 yaralı

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, önünde yavaşlayan araca çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobile arkadan gelen TIR ve kamyon çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul istikametine giden Suriye uyruklu Abdulkadir L., önünde giden araç yavaşlayınca, 06 MB 8002 plakalı otomobili ile manevra yaptı. Ancak Abdulkadir L.'nin otomobiline, Şerafettin D. idaresindeki 06 JSL 27 plakalı TIR ve İkram A. idaresindeki 06 AR 4944 plakalı kamyon çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Muhammed T. yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammed T., tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-12-25 15:42:21



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