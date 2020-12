Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Güçlü Türkiye’yi milletimizle birlikte inşa ediyoruz” "Vatandaşımızın ev sahibi olacağı bir süreç başlatıyoruz” "Biz her vatandaşımızın gönlünü kazanmayı öncelik sayan bir hareketin mensuplarıyız" "Kocaeli'mize, toplamda yeni 2 bin 500 deprem dönüşüm konutumuzun müjdesini veriyoruz"

Kocaeli'de konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'ye 2 bin 500 deprem dönüşüm konutu müjdesini vererek, “Güçlü şehirleri ve Güçlü Türkiye’yi milletimizle birlikte inşa ediyoruz” dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretler için Kocaeli’ye geldi. Ziyaretlerin ardından Bakan Kurum, Kocaeli Kongre Merkezi’nde protokol üyeleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantının ardından basın mensuplarıyla bir ara gelen Bakan Kurum, önemli açıklamalarda bulunarak Kocaeli'de yapılması planlanan projelerle ilgili bilgiler verdi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyük Akın, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda, sözlerine Kocaeli'de yaşayan vatandaşlara müjdeler vererek başlayan Kurum, ”Yeni projelerimiz, müjdelerimiz; 7’den 70’e tüm Kocaelili kardeşlerimiz için, Kocaeli’miz için, ülkemiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ruhuna uygun olarak Kocaeli’mizle beraber 81 ilimize 300’den fazla ziyaret gerçekleştirdik. Şehirlerimizde; millet bahçelerinden sosyal konutlara, kentsel dönüşümden çevre yatırımlarına kadar binlerce projeyi başlatmanın mutluluğunu, milletimizin duasını almanın huzurunu yaşadık. Bugün de Kocaeli'mizde, valimizle, milletvekillerimizle, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızla, Kocaeli’nin en büyük dönüşüm ve ihya sürecine hep birlikte Bismillah diyoruz. Devletimiz; güçlü Türkiye davasında hep Kocaeli’nin yanında olmuştur, olmaya da devam ediyor. Kocaeli’ye son 18 yılda onlarca farklı alanda 45 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık olarak bizim de kentsel dönüşümden sosyal konuta, millet bahçelerinden çevre ve altyapı çalışmalarına kadar pek çok alanda yaklaşık 10 milyar liralık yatırımımız oldu. 1 milyar 700 milyon liralık yatırımımız olanca hızıyla devam ediyor” dedi.



“1.5 milyon konutun dönüşümünü hep birlikte sağladık”

Depremden en büyük zararları gören, en büyük acıları yaşayan Kocaeli’de de önceliklerinin kentsel dönüşüm olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız, kentsel dönüşümü başlatırken, ‘bedeli ne olursa olsun’ demişti. Biz de liderimizin bu sözünü yerde bırakmadık, 1.5 milyon konutun dönüşümünü hep birlikte sağladık. Şimdi de, ‘Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm’ diyoruz. Her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1.5 milyon konutu dönüştürmek, ülkemizi depremlere hazır hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak, canla başla çalışıyoruz. Kocaeli'mizde de, Çayırova, Derince, Gölcük, Kandıra, Körfez ve İzmit’te bulunan 9 riskli ve 9 rezerv alanımızda çalışıyoruz. Bu riskli bölgelerin başında ise; İzmit Cedit Mahallemizdeki yaklaşık 13 hektarlık alan geliyor. Buraya dair imar planları ve kentsel tasarım projemizi onayladık. İnşa faaliyetlerimiz için TOKİ’mizi görevlendirdik. Bugün, Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm projemizle; İzmit tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri için dev bir adım atıyoruz. Proje çalışmalarımızı Şubat ayı içinde tamamlayarak ihale işlemlerine başlayacağız. Hemen akabinde 50 blokta 464’ü 3+1 ve 518’i 2+1 olmak üzere toplam 982 konutun inşası için, bismillah diyeceğiz. Cedit Mahallesi'ndeki kardeşlerimize söz verdiğimiz üzere; daha yaşanabilir, huzur içerisinde, komşularıyla birlikte yeni yuvalarında oturmaları için adımlarımızı attık. Yerinde, hızlı ve gönüllü dönüşüm anlayışıyla, vatandaşlarımıza sözümüzü verdik. ‘Cedit’te yaşayan çocuklarımızın geleceği, artık, devlet güvencesi altındadır, devletin teminatı altındadır’ diyoruz. ‘Devletimiz ve büyükşehir belediyemiz yanınızda’ diyoruz. Cedit kelime manası itibariyle biliyorsunuz 'yeni' demektir. Projemizi tamamladığımızda Cedit Mahallesi ismi gibi “yepyeni” bir mahalle olacaktır. Yeni yuvalarımız, yeni iş yerlerimiz, yeni yollarımız, parklarımız, Cedit için, İzmit için, Kocaeli’nin büyük dönüşümü için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



“120 blok içerisinde bin 200 konutumuzun temellerini atacağız”

Dilovası için çok önemli bir adımı hep birlikte attıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Dilovası’ndaki sağlıksız ve yaşam kalitesi düşük bölgeleri, bugün itibariyle, etaplar halinde Tavşancıl’daki yeni rezerv alanımıza taşıyoruz. Tavşancıl’daki kamulaştırma çalışmalarına devam ediyor. Projelerimiz hazır. Şubat ayında ihalemizi yapacağız. İnşallah, 2021 yılının ilk yarısında; 120 blok içerisinde bin 200 konutumuzun temellerini atacağız. Yine Dilovası’ndaki kardeşlerimizin sağlığı ve geleceği için çok önemli olan; Kömürcüler OSB konusunda da somut adımlarımızı atıyoruz. İnşallah 2021 yılında OSB’nin de dönüşümünü tamamlayacağız. Dilovası için, Dilovası’nda yaşayan kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.



“Vatandaşımızın ev sahibi olacağı bir süreç başlatıyoruz”

İnşallah; büyükşehir belediyemizle birlikte; Çayırova’da, Darıca’da, Gebze’de, Körfez’de, Derince’de, İzmit’te ve Kartepe’de yeni rezerv konutlar inşa edeceğiz. İlk etapta 500 konutu İzmit’te, 500 konutumuzu da Körfez’de hızlıca yapacağız. Yine Kocaeli genelinde .Kocaeli'mize, toplamda yeni 2 bin 500 deprem dönüşüm konutumuzun müjdesini veriyoruz. Tüm bu konutlarımızı, yüzde 40’a varan indirimlerle, uzun vadeli, vatandaşımızın taksit öder gibi ödeyeceği ve ev sahibi olacağı bir süreci başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Tüm konutlarımızı, inşallah, 2021 yılında tamamlayacağız”

Şehirlere hep müjdelerle gittiklerini belirten Bakan, “Biz hiçbir zaman, bu aziz milleti mağdur ederek, kendisi abad olanlardan olmadık. Çünkü biz her vatandaşımızın gönlünü kazanmayı öncelik sayan bir hareketin mensuplarıyız. İşte bu şuurla; 2002 yılında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımızı bırakmama hedefiyle yola çıktık. TOKİ’mizle, 81 ilimizde; 990 bini konut olmak üzere sosyal donatılarıyla, 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bir kamu idaresi eliyle, dünyada gerçekleştirilen en büyük konut üretimini biz gerçekleştirdik, bu kadrolar gerçekleştirdi. İşte bugün Kocaeli'mizde de yatırım değeri 3.3 milyar lira olan 10 bin 454 konutun yapımını tamamladık. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında; Gebze, Dilovası, İzmit ve Körfez’de 4 bin 89 konut üretiyoruz. Gebze’deki konutların ihalesini bu ayın başında yapmıştık. İzmit’te bin 282, Körfez’de bin 500 konutun ihalesini Ocak ayında yapacağız. Tüm konutlarımızı, inşallah, 2021 yılında tamamlayacağız. Kocaelili kardeşlerimizi sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Kocaeli’de ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız. Buradan da bunun sözünü veriyoruz. Yeni sosyal konutlarımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.



“Kocaeli'mize 9 millet bahçesi kazandırıyoruz”

Şu ana kadar; 42 millet bahçesini vatandaşların hizmetine sunduklarını aktaran Bakan Kurum, ”236 projemizde çalışmalarımız olanca hızıyla devam ediyor. Kocaeli'mize ise 2.5 milyon metrekare büyüklüğünde 9 millet bahçesi kazandırıyoruz. 84 bin metrekare büyüklüğündeki Gebze, Eskihisar ve Darıca Millet Bahçemizi tamamladık. Gebze Sultanorhan ve Çayırova Mahallelerinde, Darıca’da, Gölcük’te, Dilovası’nda, İzmit’te ve Körfez’deki millet bahçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede bu millet bahçelerimizi de belediyelerimizle birlikte Kocaeli'mizin hizmetine sunacağız. Millet bahçelerimiz, Kocaeli'miz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.



“Güçlü Türkiye’yi milletimizle birlikte inşa ediyoruz”

Bakan Kurum son olarak, “Bugün Türkiye; sözü, eserini gölgede bırakmayan AK Parti kadrolarıyla, 18 yıldır sürdürdüğü eser siyasetiyle, bir seferberlik anlayışıyla, tüm projelerini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlılıkla hayata geçiriyor. Güçlü şehirleri ve Güçlü Türkiye’yi milletimizle birlikte inşa ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

