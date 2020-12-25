Bakan Kurum: Türkiye´yi yeşil ağlarla örüyoruz (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum: Türkiye´yi yeşil ağlarla örüyoruz (2)

DHA

Bakan Kurum: Türkiye´yi yeşil ağlarla örüyoruz (2)


'İZMİT TARİHİNİN EN ÖNEMLİ DÖNÜŞÜMLERİNDEN BİRİ İÇİN DEV ADIM ATIYORUZ'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Kongre Merkezi'nde Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Bakan Kurum ardından basın toplantısı düzenleyerek Kocaeli'nde yapılan projelerle ilgili müjdeler verdi. İzmit Cedit Mahallesi için dev bir dönüşüme adım atıldığını söyleyen Bakan Kurum, "Kocaeli´mizde, Çayırova, Derince, Gölcük, Kandıra, Körfez ve İzmit´te bulunan 9 riskli ve 9 rezerv alanımızda çalışıyoruz. Bu riskli bölgelerin başında ise İzmit Cedit Mahallemizdeki yaklaşık 13 hektarlık alan geliyor. Buraya dair imar planları ve kentsel tasarım projemizi onayladık. İnşa faaliyetlerimiz için TOKİ´mizi görevlendirdik. Bugün Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm projemizle İzmit tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri için dev bir adım atıyoruz. Proje çalışmalarımızı şubat ayı içinde tamamlayarak ihale işlemlerine başlayacağız. Hemen akabinde 50 blokta 464´ü 3+1 ve 518´i 2+1 olmak üzere toplam 982 konutun inşası için, bismillah diyeceğiz. Cedit Mahallesindeki kardeşlerimize söz verdiğimiz üzere daha yaşanabilir, huzur içinde, komşularıyla birlikte yeni yuvalarında oturmaları için adımlarımızı attık. Yeni yuvalarımız, yeni iş yerlerimiz, yeni yollarımız, parklarımız, Cedit için, İzmit için, Kocaeli´nin büyük dönüşümü için hayırlı uğurlu olsun" dedi. 
DİLOVASI´NDA BİN 200 KONUT
Bakan Kurum, Dilovası ilçesinde 1200 konut yapılacağını açıklayarak, şöyle konuştu:
"Dilovası´ndaki sağlıksız ve yaşam kalitesi düşük bölgeleri, bugün itibariyle, etaplar halinde Tavşancıl´daki yeni rezerv alanımıza taşıyoruz. Tavşancıl´daki kamulaştırma çalışmalarına devam ediyor. Projelerimiz hazır. Şubat ayında ihalemizi yapacağız. İnşallah, 2021 yılının ilk yarısında 120 blok içinde 1200 konutumuzun temellerini atacağız. Yine Dilovası´ndaki kardeşlerimizin sağlığı ve geleceği için çok önemli olan Kömürcüler OSB konusunda da somut adımlarımızı atıyoruz. İnşallah 2021 yılında OSB´nin de dönüşümünü tamamlayacağız. Dilovası için, Dilovası´nda yaşayan kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Çayırova´da, Darıca´da, Gebze´de, Körfez´de, Derince´de, İzmit´te ve Kartepe´de yeni rezerv konutlar inşa edeceğiz. İlk etapta 500 konutu İzmit´te, 500 konutumuzu da Körfez´de hızlıca yapacağız. Yine Kocaeli genelinde 1500 konutluk yerinde dönüşüm yapacağız. Özetle biz, bugün, Kocaeli´mize, toplamda yeni 2 bin 500 deprem dönüşüm konutumuzun müjdesini veriyoruz, hayırlı uğurlu olsun."
'DÜNYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN EN BÜYÜK KONUT ÜRETİMİNİ BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK'
Bakan Kurum dünyada gerçekleştirilen en büyük konut projesini gerçekleştirdiklerini belirterek, "2002 yılında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımızı bırakmama hedefiyle yola çıktık. TOKİ´mizle, 81 ilimizde 990 bini konut olmak üzere sosyal donatılarıyla, 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bir kamu idaresi eliyle, Dünyada gerçekleştirilen en büyük konut üretimini biz gerçekleştirdik, bu kadrolar gerçekleştirdi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ
2020-12-25 18:38:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Güçlü Türkiye’yi milletimizle birlikte inşa ediyoruz” "Vatandaşımızın ev sahibi olacağı bir süreç başlatıyoruz” "Biz her vatandaşımızın gönlünü kazanmayı öncelik sayan bir hareketin mensuplarıyız" "Kocaeli'mize, toplamda yeni 2 bin 500 deprem dönüşüm konutumuzun müjdesini veriyoruz"
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Güçlü Türkiye’yi ...
Kazadan kaçarken 2 araç çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kazadan kaçarken 2 araç çarptı: 1 yaralı
Sepaş Enerji’den bilgi güncelleme çağrısı
YEREL HABERLER Sepaş Enerji’den bilgi güncelleme çağrısı
Bakan Kurum: Türkiye´yi yeşil ağlarla örüyoruz
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Türkiye´yi yeşil ağlarla örüyoruz
Bilgievleri öğrencilerine çevrimiçi deneme sınavları
YEREL HABERLER Bilgievleri öğrencilerine çevrimiçi deneme sınavları
TEM’de 3 araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de 3 araç çarpıştı: 1 yaralı
Millet bahçesinin ilk fidanını bakan Murat Kurum dikti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “2023’ün, 2053’ün, 2071’in Türkiye’sini yeşil ağlarla örüyoruz” “İnşallah tüm millet bahçelerimizi de hızlı bir şekilde 2023 yılına kadar tamamlayacağız” “Giresun’da, Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de afetzede kardeşlerimizin yaralarını sardık”
YEREL HABERLER Millet bahçesinin ilk fidanını bakan Murat Kurum ...
2020’de Darıca’da düzenlenen kültür sanat etkinliklerine 122 bin 452 kişi katıldı
YEREL HABERLER 2020’de Darıca’da düzenlenen kültür sanat ...
Sahte savcının 1 milyonluk vurgunu Son işinde polise yakalanan dolandırıcı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sahte savcının 1 milyonluk vurgunu Son işinde polise ...
Kocaeli’den Suriye’ye 2 tır yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Kocaeli’den Suriye’ye 2 tır yardım malzemesi ...
Sepetçi dolgu alanına bin 600 ağaç dikilecek
YEREL HABERLER Sepetçi dolgu alanına bin 600 ağaç dikilecek
Pandemi KOMEK çalışmalarına hız kazandırdı
YEREL HABERLER Pandemi KOMEK çalışmalarına hız kazandırdı
İzmit'te, Pisa kulesini andıran binalar için yıkım kararı
YEREL HABERLER İzmit'te, Pisa kulesini andıran binalar için yıkım ...
Körfez’e 5 yeni iş makinesi
YEREL HABERLER Körfez’e 5 yeni iş makinesi
Özel hastanenin klimasından çıkan yangın paniğe sebep oldu
YEREL HABERLER Özel hastanenin klimasından çıkan yangın paniğe sebep ...
Sanayide dijital dönüşüm analiz programı için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Sanayide dijital dönüşüm analiz programı için imzalar ...
9 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 9 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Başkan Şayir mesire alanındaki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Şayir mesire alanındaki çalışmaları inceledi
FETÖ´nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ´nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
Köpeği bagajda taşıdı, hayvanseverler tepki gösterdi
YEREL HABERLER Köpeği bagajda taşıdı, hayvanseverler tepki gösterdi
Teknesine 'Covid-19' ismini verdi 
YEREL HABERLER Teknesine 'Covid-19' ismini verdi 
Kocaeli’de 78 bin 360 makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 78 bin 360 makaron ele geçirildi
19 yıl önce işlenen cinayeti, 'mezarcı ekip' aydınlattı (2) 
YEREL HABERLER 19 yıl önce işlenen cinayeti, 'mezarcı ekip' ...
2 gencin tartışması kanlı bitti Tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER 2 gencin tartışması kanlı bitti Tartıştığı arkadaşını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X