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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi Develi Durağı D100 karayolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde bulunan Halis B. idaresindeki 34 PT 0255 plakalı Renault marka otomobil, önündeki araçların yavaşlaması üzerine durdu. Otomobilin durması üzerine arkasında seyreden Cem E. idaresindeki 34 BTN 831 plakalı Renault marka otomobil hızını alamayarak önünde duran araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle öndeki araçta yolcu olarak bulunan Maşallah B. ile Abdurrahman B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi burada yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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