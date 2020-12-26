İzmit Belediyesi dolandırıcılara karşı uyarı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı ismini kullanarak para toplayan dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli İzmit Belediyesi, Başkan Yardımcılarının isimleri kullanılarak vatandaşlardan tablet bağış parası isteyenlere karşı uyardı. İzmit Belediyesi, kimseden tablet bağışı istemediklerini belirterek bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını istedi. İzmit Belediyesi konuyla alakalı yaptığı açıklamada, “İzmit Belediyesi olarak bu şekilde bir talebimiz kesinlikle olmamakla birlikte, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz.Bu şekilde vatandaşlarımızdan bağış parası isteyen dolandırıcılar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzun bilinmesini isteriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.