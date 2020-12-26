Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 91 - OGM Ormanspor: 89

– Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. haftasında İzmit Belediyespor evinde konuk ettiği OGM Ormanspor’u uzatma devresinde 9189 mağlup etti
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Ali Köseoğlu xx, Seyhan Topaloğlu xx, Sedef Yarici xx
İzmit Belediyespor: Miray Şahin x, Gülşah Duman x 6, Kübra Erat x 3, Elif Emirtekin x 3, Egle Siksniute xxx 23, Ericak Wheeler xxx 33, İnci Güçlü x, Milica Jovanovic x 9, Clarissa Cristina Dos Santos xx 14
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
OGM Ormanspor: Angelica Danielle Robinson xxx 24, Riquna Uneik Williams xx 13, Nilay Kartaltepe x, Sinem Ataş x, Şerife Alperi Onar xxx 23, Meltem Avci x 9, Damla Gezgin x 6, Brittney Chrisanti Sykes xx 12, Ashley Janeen Walker x 2
Başantrenör: Alper Durur
1. Periyot: 1921 (OGM Ormanspor lehine)
Devre: 3841 (OGM Ormanspor lehine)
3. Periyot: 6958 (İzmit Belediyespor lehine)
4. Periyot: 8080
1. Uzatma Devresi: 9189 (İzmit Belediyespor lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.