Başhekim korona virüse yenik düştü

Kimlik ve ehliyet yenileme son gün ne zaman?

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel bir hastanede başhekimlik yapan Dr. Lütfi Çetinkaya, 1 aydır süren tedavisinde korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanede başhekimlik yapan Dr. Lütfi Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak korona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Başhekim Dr. Çetinkaya hemen tedaviye alındı. Daha sonra durumu iyice kötüleşen ve yoğun bakıma alınan Çetinkaya, 1 aylık mücadelesini kaybederek vefat etti. Çetinkaya’nın cenazesinin yarın İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

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