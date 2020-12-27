Kablo hırsızı baba ve oğlu yakalandı

Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ’da kullandıkları araca sahte plaka takarak iş yerlerinden kablo çalan baba ve oğlu, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nde farklı tarihlerde iş yerlerinden kablo çalınması jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yerlerinden kabloları çalan şahısların F.G. ile oğlu F.G. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından İstanbul’da düzenlenen operasyonla baba ve oğlu yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına getirilen şahısların İstanbul ve Tekirdağ illerinde de kullandıkları araca çalıntı veya ikiz plaka takarak çok sayıda iş yerinden kablo çaldıkları belirlendi. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden baba F.G. tutuklanırken, oğlu ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.