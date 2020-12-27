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Virüsü yenip organ yetmezliğine yenik düşen başhekimi yakınları anlattı Hayatını kaybeden başhekimin yeğeni: “Onu örnek alarak ben de doktor oldum” “Bu acıyı başkalarının da yaşamasını istemiyoruz”

İHA

Virüsü yenip organ yetmezliğine yenik düşen başhekimi yakınları anlattı Hayatını kaybeden başhekimin yeğeni: “Onu örnek alarak ben de doktor oldum” “Bu acıyı başkalarının da yaşamasını istemiyoruz”

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanede başhekimlik yaptığı sırada virüse yakalanan, virüsü yendikten sonra organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybeden Dr. Lütfi Çetinkaya’nın yakınları, onun örnek ve yardımsever bir insan olduğunu anlattı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel bir hastanenin başhekimliğini yapan Dr. Lütfi Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak korona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Dr. Çetinkaya, hemen tedaviye alındı. Hastanede tedavi görürken kendisine yapılan son 2 testi de negatif çıkan Dr. Lütfi Çetinkaya, virüsü yendi. Ancak bu sefer de virüsün vücudunda bıraktığı tahribatlarla mücadele eden Dr. Çetinkaya, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat haberini alan Dr. Çetinkaya’nın yakınları hastanenin önüne geldi. Burada Çetinkaya’nın bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı. Çetinkaya’nın yakınları ve çalışma arkadaşları, onun yardımsever ve herkese örnek birisi olduğunu anlattı.

“Onu örnek alarak ben de doktor oldum”
Hayatını kaybeden Dr. Lütfi Çetinkaya’nın yeğeni Dr. Ali Çetinkaya, hayatı boyunca amcasını örnek aldığını anlattı. Doktor olmasında en büyük payın amcasına ait olduğunu kaydeden Dr. Ali Çetinkaya, “Onu özetlemek gerekirse bunca yıl hep beraber olduk, hep görüştük. Kendisi örnek aldığım bir insandı. Bizim ailemizde tek doktor olarak o vardı. Onu örnek alarak ben de o yolda yürüdüm. Belki bugün doktor olmamda, insanlara yardım etmemde en büyük paylardan birine o sahip. Sadece ben değil, çevremde konuştuğum bir çok kişi aynı şekilde kendisinin örnek alınacak bir insan olduğundan bahsediyor. Özellikle şu son dönemde zaten kendisinden duymadığım birçok şeyi başkalarından duydum. Herkes, iyi bir şekilde anılarından bahsediyor. Birçok kişinin hayatına dokunmuş, birçok kişiye yardım etmiş ve bunları yapmasından tek şey bence insanlara artık etme isteğiydi. Yani ‘Sadece Allah rızası için yapıyorum’ derdi. Aslında yakından tanıyanlar daha iyi bilir, çok da belli ediyordu bunu. Özellikle yaşantısıyla, buna herkes kalpten inanıyordu. Allah rahmet eylesin diyorum. 1 ay boyunca burada her gün takip ettik, elimizden geleni yaptık ama maalesef kurtaramadık” dedi.

“Bu acıyı başkalarının da yaşamasını istemiyoruz”
Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini vurgulayan Dr. Çetinkaya, bu acıyı başkalarının da yaşamaması için herkesin önlem alması gerektiğini söyledi. Çetinkaya, “Salgın hepimizin tanıdığı bir kişiyi aldı, birçok insanın hayatını değiştirdi, dokundu. Hala hastalığı geçiren ve hastalığın sıkıntısıyla uğraşan da birçok kişi var. Hepimizi üzdü. Uzun bir süreç, belki 1 sene oldu ama bu süreç de birçok kişiyi üzdü, hepimizin hayatına dokundu. Amcam da çok dikkat ederdi aslında önlemlere. Kendisini hiç maskesiz ya da önlemlere uymadan gezindiğini görmedim. Çünkü kendisi çok kuralcı, disiplinli biri olduğu için bunlara çok uyardı. Ama bir şekilde hayatımıza giriyor. O yüzden maske, mesafe ve temizlik önlemlerine dikkat etmeliyiz. Bu acıyı başkalarının da yaşamasını istemiyoruz” diye konuştu.

“Enerjik, neşeli, herkesi güldüren ve herkes tarafından sevilen bir adamdı”
Hayatını kaybeden Dr. Lütfi Çetinkaya’nın 20 yıldır yakın çalışma arkadaşlarından birisi olan Dr. Ahmet Yeşil ise, onunla çalışmaktan her zaman keyif aldığını ve gurur duyduğunu söyledi. Dr. Yeşil, "Lütfi beyle 20 yıldan beri birlikteyiz. Bu bölgede Lütfi Çetinkaya denildiği zaman hiç kimsenin olumsuz bir kelime söylediğini hiç duymadım bu bölgeden bir daha Dr. Lütfi Çetinkaya geçer mi, onu da inanın biz de bilmiyoruz. Ama herkes tarafından sevilen ve yaklaşık 30 yıldan beri bu bölgede, bu hastaneyi ayakta tutan liderlerden bir tanesiydi. Evet, ilk başta korona virüs sebebiyle hastaneye yattı bundan yaklaşık 32 gün önce. Yalnız son 2 testi zaten negatif çıktı. Yani bulaşıcı olmayan bir vefat durumuyla karşı karşıya kaldık. Basında korona virüsün pozitif olduğunu söylüyorlar. Onun doğru olmadığını ben buradan birinci ağızdan söylemek istiyorum. Hepimizin başı sağ olsun. İnşallah geride kalanlar, onun bıraktığını daha ileriye götürebilmek için elinden gelen bütün çabayı sarf edecektir. Lütfi beyi Gebze’de nasıl tanırlar? Hayırsever ve herkesin elinden tutan inanılmaz keyifli bir adam. Anlatırken bile ben kelimeleri birleştiremiyorum. O sebepten dolayı da Allah mekanını cennet eylesin. Lütfü Bey çok keyif dolu, enerjik, neşeli, herkesi güldüren ve herkes tarafından sevilen bir adamdı. Ama tabii malum gündemimizdeki pandemi sebebiyle böyle bir durum maalesef ortaya çıktı. Hastanedeki bütün herkesi maskesiz gördüğü zaman, hiçbir zaman bağırmayan, sesi çok yüksek çıkmayan adam bu kadar önem gösteriyordu. Bizim başımıza geldi. Yoğun bakımda yaklaşık 30 gün yattık. 30 gün sonunda tabii ki korona virüs ortadan kalktı ama organ yetmezliği sebebiyle de maalesef bu duruma geldik. Lütfi Çetinkaya'yı sevmeyen kimsenin olduğunu ben düşünmüyorum. Lütfi beyle çalışmaktan ben çok keyif aldım, gurur duydum” şeklinde konuştu.

“Pandemi gerçekten böyle görüldüğü gibi basit bir şey değil”
Korona virüs tedbirlerine bütün vatandaşların uyması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Dr. Yeşil, “Şu anda yaşadığımız durum bir doktorun, 30 yıldan beri Gebze’de hekimlik yapan, hastane işletmeciliği yapan bir hekimin başına geldi. Pandemi gerçekten böyle görüldüğü gibi basit bir şey değil. Şimdi tabii ki mutasyona da uğradı. Bunun bizi 10 kat daha fazla sert etkileyeceğini biliyoruz. O yüzden bütün halkımızın sosyal mesafesini korumasını, bu olayın çok ciddi olduğunu, sağlıkları için, gelecekleri için, geride bıraktıkları için de kendilerini korumalarını ve kesinlikle maskesiz hiçbir yerde dolaşmamalarını isteriz. Hastane sektöründe bile biz bu durumu yaşıyorsak, halkın yaşayacağı durumu tahmin bile edemeyiz. Onun için lütfen sosyal mesafemizi koruyalım ve maskemizi kesinlikle çıkartmayalım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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